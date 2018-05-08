Умер искусствовед, ведущий сотрудник Русского музея Михаил Герман

В Петербурге в возрасте 85 лет скончался писатель и искусствовед, ведущий сотрудник Русского музея Михаил Герман.

«Ушел крупнейший искусствовед нашего города, безупречный, ничем себя не запятнавший рыцарь профессии», — написал на своей странице в Facebook заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский, который работал с Германом.

Михаил Герман родился 23 февраля 1933 года в Ленинграде. Брат режиссера Алексея Германа, профессор, член Международной ассоциации художественных критиков (AICA) и Международного Совета музеев (ICOM), член Международного ПЕН-клуба и Союза российских писателей, член Союза журналистов Санкт-Петербурга. Герман написал больше 50 книг по истории искусства и его развитию.