Репортаж: Как монтируют выставку Ильи и Эмилии Кабаковых в Эрмитаже?

В прошлом году отдел современного искусства Эрмитажа и его глава Дмитрий Озерков помогли Tate Modern собрать ретроспективу Кабаковых. Весной выставка-утопия — от рисунков и альбомов московского периода до гигантских иммерсивных инсталляций «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» и «Лабиринт» — наконец-то приехала в Петербург. В конце лета ее также покажут в Третьяковской галерее в Москве.