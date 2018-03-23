Что смотреть на выставке «БГ-явления»: 8 редких фото Бориса Гребенщикова
В Юсуповском дворце до 20 апреля проходит выставка работ Бориса Гребенщикова «БГ-явления». Помимо 16 живописных полотен, на ней можно увидеть архивные снимки лидера «Аквариума». Мы выбрали восемь из них.
-
"Аквариум" на передаче "Музыкальный ринг", 1986. Фото: Андрей «Вилли» Усов
-
В красном уголке ленинградского рок-клуба. Концерт и джем-сейшн с Billy Bragg, 1987. Фото: Дмитрий Конрадт
-
Концерт в ДК "Ленсовета" (малый зал), 1982. Фото: Дмитрий Конрадт
-
Борис Гребенщиков в Петербурге, июль 2017. Фото: Мария Плешкова
Выставка в Юсуповском дворце отчасти стала ретроспективой: в нее вошли картины, которые Борис Гребенщиков написал с конца 1980-х по 2017 год. Как рассказывал «Собака.ru» лидер «Аквариума», он не ставит целью нарисовать что-то конкретное, а идет за тем, куда его ведут кисть и краски, любое сходство — непреднамеренно. Помимо полотен, в экспозиции редкие снимки БГ авторства Марии Плешковой, Дмитрия Конрадта, Виктора Немтинова и Андрея «Вилли» Усова.
-
БГ и Митьки, 1988. Фото: Виктор Немтинов
-
"Все братья - сестры", Ленинград, 1978. Андрей "Вилли" Усов
-
Первая запись "Аквариума" для ленинградского телевидения. Дискотека "Невские звезды". На фото А. Титов, А. Романов (Дюша), БГ. Ленинград, 1987. Фото: Виктор Немтинов
-
Борис Гребенщиков в Париже, декабрь 2014. Фото: Мария Плешкова
Выставка «БГ-явления» в Юсуповском дворце до 20 апреля.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.