Что смотреть на выставке «БГ-явления»: 8 редких фото Бориса Гребенщикова

Выставка в Юсуповском дворце отчасти стала ретроспективой: в нее вошли картины, которые Борис Гребенщиков написал с конца 1980-х по 2017 год. Как рассказывал «Собака.ru» лидер «Аквариума», он не ставит целью нарисовать что-то конкретное, а идет за тем, куда его ведут кисть и краски, любое сходство — непреднамеренно. Помимо полотен, в экспозиции редкие снимки БГ авторства Марии Плешковой, Дмитрия Конрадта, Виктора Немтинова и Андрея «Вилли» Усова.