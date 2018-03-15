Появились уникальные дореволюционные открытки с видами российских городов

КГИОП поделился уникальной коллекцией дореволюционных открыток с видами и достопримечательностями Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля, Астрахани, Рязани, Костромы и многих других городов России. 

«Одним из источников пополнения архивных фондов явились личные собрания архитекторов, искусствоведов, историков, работавших в области изучения, охраны и реставрации памятников. Среди переданных ими материалов были и открытки», — рассказали «Собака.ru» в КГИОП.

Больше открыток можно посмотреть на сайте ведомства.

  • Кафедральный собор Архангельска.

  • Александровская улица в Астрахани

  • Великий Устюг

  • Казань

  • Кострома

  • Нижний Новгород

  • Пермь

  • Рязань

  • Саратов

  • Череповец

  • Древний храм в Ярославле


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