Появились уникальные дореволюционные открытки с видами российских городов

КГИОП поделился уникальной коллекцией дореволюционных открыток с видами и достопримечательностями Казани, Нижнего Новгорода, Ярославля, Астрахани, Рязани, Костромы и многих других городов России.

«Одним из источников пополнения архивных фондов явились личные собрания архитекторов, искусствоведов, историков, работавших в области изучения, охраны и реставрации памятников. Среди переданных ими материалов были и открытки», — рассказали «Собака.ru» в КГИОП.

Больше открыток можно посмотреть на сайте ведомства.