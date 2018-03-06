«Сфоткай типа Рембрандт»: пародии на знаменитые картины и скульптуры от рядовых пользователей

Паблик «Сфоткай типа Рембрандт» в ВК за несколько месяцев (он появился в декабре 2017 года) привлек более 20 тысяч пользователей. В нем публикуют пародии на знаменитые картины и скульптуры.

В интервью TJ сооснователь «Страдающего Средневековья» и бывший главный редактор TheQuestion Юрий Сапрыкин рассказал TJ, что решил создать «Сфоткай типа Рембрандт» после проведения похожего по задумке флешмоба Третьяковской галереи.

«Я придумал тот флешмоб. Мы (студия «История будущего») сотрудничали с Третьяковской галереей в рамках проекта «1917», и конкурс в соцсетях был одним из наших совместных форматов. Появилась база из 10-15 косплеев, и с них всё началось», - рассказал он. Ранее сотрудники музея Фаберже устроили флешмоб и повторили образы с картин Модильяни, Кислинга и других легенд Монпарнаса. Кстати, выставка полотен известных художников в музее закроется 25 марта.