Данила Козловский и Лиза Боярская стали заслуженными артистами России

В документе, опубликованном 2 марта на официальном портале правовой информации, говорится о присуждении звания заслуженных артистов России актерам Малого драматического театра — Театра Европы Елизавете Боярской и Даниле Козловскому.

И Боярская, и Козловский в труппе МДТ с 2012 года. Оба были отмечены премией «Золотой софит» за спектакль «Король Лир», в 2014 году — спецпризом премии «Прорыв» за «Коварство и любовь». В 2016 году Боярскую наградили независимой актерской премией имени В. Стржельчика, а Козловский в 2017 году получил «Золотую маску» за роль Гамлета. Оба актёра активно снимаются в кино. Недавно на экраны вышел фильм «Довлатов» с участием Козловского, Боярская в 2017 снялась в сериале «Анна Каренина».

По материалам издания «Фонтанка.ru».