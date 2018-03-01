Почему нельзя пропускать выставку Роберта Фалька в KGallery?

В 1937 году живописец вернулся в СССР. Репрессии чудом обошли его и семью: и в страшные годы большого террора, и во время послевоенной антисемитской кампании. Трагикомическое столкновение с властью произошло уже после смерти Фалька. В 1962 году на выставке неофициального искусства в «Манеже» были выставлены две его картины. Сначала на вернисаже устроил истерику Хрущев, обозвав авангардистов словом на букву «П». Затем подключилось Центральное телевидение, заложив в головы советских граждан, что «Обнаженная» Фалька «может вызвать только возмущение».

Выставка Роберта Фалька со 2 марта по 15 апреля, KGallery

Текст: Артем Лангенбург