Почему нужно идти на выставку художника-невидимки Лю Болина?  

Лю Болин часто участвует в коллаборациях. Среди его поклонников – граффитист JR и певец Джон Бон Джови, который доверил Болину оформление обложки альбома What About Now.

Перфоманс художника для Moncler снимала Энни Лейбовиц, часто сотрудничающая с французским брендом. В комбинезоне марки он исчезал на фоне достопримечательностей Нью-Йорка.

«Я многому научился у Энни Лейбовиц. Самое главное – это то, какую форму она выбирает, и то, что передает совершенно неуловимую атмосферу: обычные люди не замечают этого».