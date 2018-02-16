Почему нужно идти на выставку художника-невидимки Лю Болина?  

Впервые Лю Болин превратил игру в прятки в художественный прием в 2005 году. Для подготовки к Олимпийским играм в Пекине местное правительство уничтожило арт-лагерь «Суо Джия Кан», в котором у него была мастерская. Для протеста из-за разрушения творческой резиденции художник выбрал форму, на первый взгляд, больше похожую на конформизм – разрисовал себя, чтобы визуально слиться с руинами. Так появился цикл «Спрятаться в городе».

«Когда ты вовлекаешься в искусство, сам становишься этим искусством. С 1995 года – с момента окончания учебы – я постоянно рефлексирую. Конечно, с перерывами: у меня ничего не происходит плавно».