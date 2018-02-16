Почему нужно идти на выставку художника-невидимки Лю Болина?
В Эрарте в субботу, 17 февраля, стартует экспозиция Лю Болина, прозванного художником-невидимкой. В каждой своей работе он сливается с окружающей средой, совмещая техники перфоманса и фото. В петербургском музее он также «спрятался» в работе «След червя», разрисовал добровольцев, в том числе блогера Елену Шейдлину, и рассказал нам о своем творческом методе.
Впервые Лю Болин превратил игру в прятки в художественный прием в 2005 году. Для подготовки к Олимпийским играм в Пекине местное правительство уничтожило арт-лагерь «Суо Джия Кан», в котором у него была мастерская. Для протеста из-за разрушения творческой резиденции художник выбрал форму, на первый взгляд, больше похожую на конформизм – разрисовал себя, чтобы визуально слиться с руинами. Так появился цикл «Спрятаться в городе».
«Когда ты вовлекаешься в искусство, сам становишься этим искусством. С 1995 года – с момента окончания учебы – я постоянно рефлексирую. Конечно, с перерывами: у меня ничего не происходит плавно».
В невидимости (но при этом физическом присутствии) Болин шифрует свою политическую позицию: как госструктуры и власти родного коммунистического КНР часто не замечают проблемы обычных людей.
«Я мог выбрать любую профессию. Больше всего мне хотелось стать художником или военным. Остановился на первом, но совместил со вторым: например, я делаю боди-арт не на обнаженном теле, а на камуфляжной форме, которая маскирует человека в среде. Мне не хотелось быть таким показушным художником – их сейчас много. Искусство для меня и есть жизнь – вот это самое значимое».
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Лю Болин продемонстрировал свой творческий процесс от начала до конца
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Лю Болин вписывает блогера Елену Шейдлину и ведущую Марию Сапожникову в картину "Сады Эдема"
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Лю Болин вписывает блогера Елену Шейдлину и ведущую Марию Сапожникову в картину "Сады Эдема"
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Лю Болин вписывает блогера Елену Шейдлину и ведущую Марию Сапожникову в картину "Сады Эдема"
Художник и его команда не используют ни суперпозицию, ни какие-либо другие методы цифровой коррекции фото – все происходит вживую через игру света, тени и тщательный подбор красок.
«В каждую работу ты вкладываешь очень много сил, но у меня нет сожалений, что процесс закончен: я достигаю результата, а потом просто иду дальше».
Чаще всего художник подбирает фон для работы так, чтобы что-то рассказать об актуальных проблемах общества. Среди его проектов – «Глобальные цели», сделанный по заказу ООН. В нем он растворялся во флагах 193 стран.
«Этот проект я сделал перед небольшой конференцией, посвященной проблемам экологии в отдельных странах мира. Мне хотелось сказать о будущем этих неблагополучных регионов, привлечь внимание и проявить уважение к ним».
Лю Болин часто участвует в коллаборациях. Среди его поклонников – граффитист JR и певец Джон Бон Джови, который доверил Болину оформление обложки альбома What About Now.
Перфоманс художника для Moncler снимала Энни Лейбовиц, часто сотрудничающая с французским брендом. В комбинезоне марки он исчезал на фоне достопримечательностей Нью-Йорка.
«Я многому научился у Энни Лейбовиц. Самое главное – это то, какую форму она выбирает, и то, что передает совершенно неуловимую атмосферу: обычные люди не замечают этого».
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Копирайт для фотографий с перфомансом «Спрятаться в Эрарте»:
Спрятаться в Эрарте © Эрарта
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Копирайт для фотографий с перфомансом «Спрятаться в Эрарте»:
Спрятаться в Эрарте © Эрарта
-
Копирайт для фотографий с перфомансом «Спрятаться в Эрарте»:
Спрятаться в Эрарте © Эрарта
-
Копирайт для фотографий с перфомансом «Спрятаться в Эрарте»:
Спрятаться в Эрарте © Эрарта
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Копирайт для фотографий с перфомансом «Спрятаться в Эрарте»:
Спрятаться в Эрарте © Эрарта
В Эрарте не только покажут работы художника, но и он сам растворился в пространстве музея. Для проекта «Спрятаться в Эрарте» Лю Болин выбрал инсталляцию Сергея Карева «След червя» — одну из самых масштабных в коллекции. Итоговая фотография «спрятанного» художника, которую сделала команда Болина, войдет в постоянную экспозицию Эрарты. Она расположится рядом со «Следом червя». Кроме того, работа станет частью творческой биографии китайского автора – в будущем зрители других стран увидят ее среди прочих на выставках Лю Болина.
«Для перфоманса в Петербурге я выбрал работу «След червя», можно сказать, из личного интереса: по образованию и по сути я скульптур и занимаюсь этим направлением 60% своего времени».
Выставка «Лю Болин. Художник-невидимка» продлится в музее Эрарта с 17 февраля по 20 мая.
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