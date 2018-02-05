Знакомьтесь, Кейто Ямагути — японская звезда Академии художеств

Иллюстрациям русской жизни Кейто Ямагути на выставке молодых художников России и Японии в «Манеже» посвятят целый раздел — ее рисунки выступят связующим звеном между двумя полярно разными культурами.

Всего в экспозиции — более 120 произведений. На входе нужно будет пройти через масштабные деревянные буквы, составляющие название выставки — «Преодоление» — парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ.

Фото: Дмитрий Логинов

Выставка молодых художников из России и Японии «Преодоление» с 7 февраля по 10 марта в «Манеже»