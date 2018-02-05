Знакомьтесь, Кейто Ямагути — японская звезда Академии художеств
Иллюстрации студентки Академии художеств Кейто Ямагути станут панчлайном на выставке молодых художников Японии и России в «Манеже», которую курирует комиссар Венецианской биеннале Семен Михайловский.
Шесть лет назад график Кейто Ямагути переехала с острова Хонсю в Петербург — учиться классическому рисунку и законам композиции в Академии художеств. Тяжелее всего ей давалась перспектива, потому что традиционные формы японского визуального искусства — укие-э, манга, аниме — двухмерные.
Она рисовала город и все, что ее удивляло: толпы людей-шаров в меховых шапках, стоящих в очередях к эскалаторам в метро, обои с цветочным орнаментом и заснеженные дачи друзей. В Академии ее пейзажи «среди березок и заборчиков» как-то увидели инди-рэперы «Есть Есть Есть» и сразу предложили оформить обложку их альбома. Пластинку назвали ее именем — «Сказки для Кейто».
Иллюстрациям русской жизни Кейто Ямагути на выставке молодых художников России и Японии в «Манеже» посвятят целый раздел — ее рисунки выступят связующим звеном между двумя полярно разными культурами.
Всего в экспозиции — более 120 произведений. На входе нужно будет пройти через масштабные деревянные буквы, составляющие название выставки — «Преодоление» — парафраз работы японской художницы Кайоко Ватанабэ.
Фото: Дмитрий Логинов
Выставка молодых художников из России и Японии «Преодоление» с 7 февраля по 10 марта в «Манеже»
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