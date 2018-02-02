Почему нужно идти на выставку агитфарфора в Эрмитаж?
Хотя революционные экспозиции в Эрмитаже заканчиваются на этих выходных, на ставшие инструментом пропаганды советских ценностей чашки, блюдца и изящные фигурки можно любоваться до апреля. Рассказываем, почему их непременно стоит увидеть.
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Чернильница с крышкой «Физкультурницы», 1934. Модель Н. Я. Данько (1933). Роспись Т. С. Зайденберг
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Предметы сервиза «Юбилейный» с монограммами союзных республик и датами «1917–1927»,
1927. Форма и композиция С. В. Чехонина
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Тарелка «Кубистическая с молотом»,1919. Композиция С. В. Чехонина, исполнитель росписи М. М. Пещеров
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Блюдо «Проводы социализма…», 2016. Роспись С. Н. Соколова
В построенном на осколках самовластия дивном новом мире – СССР – искусство стало рупором коммунистических ценностей. Даже его прикладная форма – дизайн.
В первые послереволюционные годы возник новый феномен – агитационный фарфор. Через лозунги, эмблемы и портреты вождей жителям страны доступно объясняли постулаты коммунизма.
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Тарелка «Земля трудящимся», 1919. Композиция Н. И. Альтмана, исполнитель росписи С. В. Чекулин
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Блюдо «Да здравствует 8-й съезд Советов», 1920. Роспись А. В. Щекотихиной-Потоцкой
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Корпус для настольных часов «Артек», конец 1930-х. Модель Т. С. Кучкиной
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Блюдо «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», 1977. Роспись Н. М. Павловой
Местом рождения агитфарфора стал завод в Петрограде, а лидером нового направления – его худрук Сергей Чехонин. На выставке представлены как его работы, так и Наума Альтмана, Вениамина Белкина, Марии Лебедевой, Зинаиды Кобылецкой и других.
Традиции агитационного фарфора 1920-х и его приемы были развиты в последующие десятилетия. Тематика произведений была разной: от героики и романтики «будней великих строек» до освоения Севера, борьбы с безграмотностью и антирелигиозной пропаганды.
В составе экспозиции более ста работ из коллекции Эрмитажа и АО «Императорский фарфоровый завод».
Выставка «Голос времени. Советский фарфор: искусство и пропаганда» в Эрмитаже до 1 апреля.
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