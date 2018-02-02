Почему нужно идти на выставку агитфарфора в Эрмитаж?

Традиции агитационного фарфора 1920-х и его приемы были развиты в последующие десятилетия. Тематика произведений была разной: от героики и романтики «будней великих строек» до освоения Севера, борьбы с безграмотностью и антирелигиозной пропаганды.

В составе экспозиции более ста работ из коллекции Эрмитажа и АО «Императорский фарфоровый завод».

Выставка «Голос времени. Советский фарфор: искусство и пропаганда» в Эрмитаже до 1 апреля.