«Алые паруса» проведут между матчами ЧМ-2018

Главный праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге в субботу, 23 июня. Об этом стало известно на первом заседании Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия.

Летом в городе также пройдут матчи ЧМ-2018, так что чиновникам пришлось учитывать график мундиаля для назначения даты проведения «Алых парусов». Таким образом, петербургские выпускники будут отмечать свой праздник между играми, которые пройдут 22 и 26 июня 2018 года.

Планируется, что в 2018 году на «Алые паруса» придут 32 тысячи выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования. В Петербург также приедут лучшие выпускники из Ленинградской области и других регионов страны.