Печальное лицо огромных размеров создали на замерзшей реке

Первые рисунки печальных персонажей появились в Перми в 2011 году и с того времени переодически возникают в разных местах города. Как отмечают жители, эти «грустные лица» на самом деле отражают место, в котором живут. Они его «лирические герои».

«Сам Sad Face и возник как рефлекс зимнего пермского неба, порожденный бесприютностью пространства, колючим ветром с реки. Альтер-эго районов блочных многоэтажек» – пишет Марта Пакните.

В свою очередь Алексей, автор «грустного лица», отмечает, что хотел показать, что Кама – «живая, и она существует»

Видео для Sad Face снимали с высоты птичьего полета, чтобы отразить масштаб работы.

Итальянский фермер Дарио Гамбарин тоже любит массивное искусство – он при помощи трактора рисует на своих полях портреты мировых лидеров.