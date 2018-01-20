Печальное лицо огромных размеров создали на замерзшей реке
Огромное лицо печального человека появилось на замерзшей реке Каме в январе 2018 года. Его автор – пермский художник Алексей Илькаев. У портрета на реке есть имя – это Sad Face (в переводе с английского, «грустное лицо»).
KAMA | SAD FACE | 2018 from creallfilm on Vimeo.
Первые рисунки печальных персонажей появились в Перми в 2011 году и с того времени переодически возникают в разных местах города. Как отмечают жители, эти «грустные лица» на самом деле отражают место, в котором живут. Они его «лирические герои».
«Сам Sad Face и возник как рефлекс зимнего пермского неба, порожденный бесприютностью пространства, колючим ветром с реки. Альтер-эго районов блочных многоэтажек» – пишет Марта Пакните.
В свою очередь Алексей, автор «грустного лица», отмечает, что хотел показать, что Кама – «живая, и она существует»
Видео для Sad Face снимали с высоты птичьего полета, чтобы отразить масштаб работы.
Итальянский фермер Дарио Гамбарин тоже любит массивное искусство – он при помощи трактора рисует на своих полях портреты мировых лидеров.
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