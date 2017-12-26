18 выставок, ради которых надо ехать в Петербург на новогодних каникулах

Переменчивая петербургская погода подсказывает, что лучший способ провести каникулы в городе – сходить в музей или галерею. От Караваджо и Модильяни до Петрова и Хитрука: мы собрали лучшие экспозиции в хронологическом порядке и выяснили, как культурные институции работают в праздничные дни.

«Нефертари и Долина цариц. Из коллекции Египетского музея в Турине»

Для тех, кто устал за 2017-ый от посвященных революции выставок, до начала января в Эрмитаже проходит выставка египетского искусства. Музей в Турине известен как одно из важнейших собраний искусства африканской страны за ее пределами. Коллекцию сформировали король Сардинии и герцог Пьемонта Карл Феликс, а также директор музея Эрнесто Скиапарелли, участвовавший в раскопках некрополей. Экспозиция в Эрмитаже, которому туринский музей предоставил важнейшие предметы из своего собрания (например, статуэтку царицы Яхмос-Нефертари), состоит из пяти разделов и включает не только 255 памятников, но и полевые фотографии.

Режим работы: в праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января

До 10 января, Манеж Малого Эрмитажа, Большой двор Зимнего дворца

«100 лет одиночества»

В «революционной» экспозиции Эрарты об октябрьском перевороте размышляют из сегодняшнего дня ее потомки — советские и современные художники: от Петра Горбаня и Андрея Поздеева до Бориса Забирохина и Ольги Флоренской.

Режим работы: 31 декабря музей работает до 20:00, 1 января – с 14:00 до 22:00, а начиная со 2 января в обычном графике — с 10:00 до 22:00.

До 12 января, Эрарта

«Век Федора Хитрука»

В KGallery проходит выставка Федора Хитрука, посвященная столетию мультипликатора и художника – автора мультфильмов «Винни Пух», «Топтыжка», «История одного преступления» и «Каникулы Бонифация». На выставке покажут около сотни редких материалов из собрания Государственного центрального музея кино, световые инсталляции, воспоминания учеников и сами мультфильмы.

Режим работы: Галерея не работает с 30 декабря по 4 января, а с 5 по 8 января режим работы с 12:00 до 18:00.

До 14 января, KGallery 

«О дивный деревянный мир»

В Marina Gisich Gallery проходит ретроспектива Дмитрия Цыкалова. В нее вошли крупноформатные деревянные объекты художника из еще не завершенных серий «Шкуры» и «Карты». Материалом для них послужили военные ящики, в которых когда-то хранилось оружие. Вторая часть выставки построена на контрасте и походит на пространство модного магазина, где можно найти рубашки, галстуки и нижнее белье (работы из серии «Ланжери» и других).

Режим работы: График работы на каникулах появится в ближайшее время.

До 20 января, Marina Gisich Gallery

«Моя любовь»

В экспозицию вошли «кадры» из одноименного анимационного фильма оскароносного мультипликатора Александра Петрова – лента состоит из 25 тысяч картин, написанных им масляными красками на стеклах. При этом художник не использует кисти – только свои пальцы.

Режим работы: 31 декабря музей работает до 20:00, 1 января – с 14:00 до 22:00, а начиная со 2 января в обычном графике — с 10:00 до 22:00.

До 22 января, Эрарта

«Опыты охлаждения голоса»

В Anna Nova проходит выставка победительницы VI созданного галереей конкурса молодых художников Алисы Керн. «Опыты охлаждения голоса» – это исследовательский проект, в котором зрители увидят результаты изучения функционирования голоса в различных ситуациях. Вход свободный.

Режим работы: График появится в ближайшее время.

До 27 января, галерея Anna Nova

«Сьюзан Сворц. Личный путь»

Официальный художник Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и одна из идеологов кинофестиваля Sundance пишет абстрактные пейзажи, зимой вдохновляясь горами Юты, а летом – водными просторами Массачусетса: в России более сотни ее картин показывают впервые.

Режим работы: 31 декабря, 1 и 2 января музей будет закрыт.

До 28 января, Мраморный дворец Русского музея

«Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году»

К юбилею революции Эрмитаж как непосредственный участник событий подготовил проект «Штурм Зимнего». Посмотреть его можно до начала февраля. Масштабная экспозиция охватывает все парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца – от украшенной плакатами Иорданской галереи на первом этаже до Малой столовой на втором. Выставка в Аванзале посвящена частной жизни Николая II и его семье, в нее вошли личные вещи, фотографии, игрушки и рисунки царских детей. Экспозиция в Николаевском зале рассказывает об участии Российской империи в Первой мировой войне, а в Концертном зале – об Эрмитаже во время революционных событий и Зимнем дворце после «штурма». Оригинальные экспонаты сопровождают аудио- и видео- инсталляции.

Режим работы: В праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января.

До 4 февраля, парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца

«Сергей Эйзенштейн. "Октябрь" в Зимнем»

Еще одна часть революционного проекта, которая пробудет в Эрмитаже до февраля – выставка «Октябрь в Зимнем». В экспозиции-реконструкции (и деконструкции мифа) рассказывается, как Эйзенштейн и Александров снимали в 1927 году фильм к десятилетию переворота. Сценарный план «Октября» менялся каждый день, а многие сцены не вошли в окончательный монтаж.

Режим работы: В праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января.

До 4 февраля, парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца

«Джакомо Кваренги. Архитектор и рисовальщик»

В Двенадцатиколонном зале Зимнего дворца – выставка-оммаж итальянскому архитектору Кваренги, по проекту которого в Петербурге возвели здание Академии наук, Нарвские ворота и Смольный институт. В экспозицию вошли графика зодчего и чертежи несохранившихся домов.

Режим работы: В праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января.

До 4 февраля, Двенадцатиколонный зал Зимнего дворца

«Нога судьбы»

В экспозицию-оммаж апологету нежного возраста Сергею Соловьеву вошли костюмы из сиквела «Ассы» и «Анны Карениной», авторские портреты Шнурова, Абдулова и Янковского, совместные фото с близким другом Ричардом Гиром и неизменной музой Татьяной Друбич.

Режим работы: 31 декабря музей работает до 20:00, 1 января – с 14:00 до 22:00, а начиная со 2 января в обычном графике — с 10:00 до 22:00.

До 11 февраля, Эрарта

«Андерс Петерсен"Кафе Лемитц"»

В РОСФОТО проходит экспозиция одного из самых известных европейских фотографов-документалистов Андерса Петерсена «Кафе "Лемитц"». Ставшие классикой субъективной фотографии снимки были сделаны в баре, существовавшем в 1960-х годах в Гамбурге в окрестностях увеселительной улицы Репербан (пристанище ночных гуляк и портовых рабочих).

Режим работы: 31 декабря, 1 и 2 января центр работать не будет. С 3 по 8 – по обычному графику.

До 11 февраля, РОСФОТО

«Эдвард Беккерман. Рай»

Экс-танцовщик Беккерман учился в школе при Большом театра и Американской академии Баланчина, а с 1990-х дебютировал как художник. В его сновидческих работах – сплошь ангелы-хранители и фантастические цветы в духе Жана Дюбюффе.

Режим работы: 31 декабря, 1 и 2 января музей будет закрыт.

До 12 февраля, Строгановский дворец Русского музея

Выставка «Analysis Situs»

В Музее сновидений Фрейда проходит выставка художницы Марьи Дмитриевой «Analysis Situs» – личное исследование собственной субъективности. Работы выполнены в различных техниках: от коллажа, акварельного рисунка до аппликации.

Режим работы: В праздничные дни музей будет работать 2, 6 и 7 января с 12:00 до 17:00.

До 28 февраля, Музей сновидений Фрейда

«Юноша с лютней»

Единственная картина Караваджо вернулась в экспозицию Эрмитажа после двух лет реставрации немного другой: с лица лютниста исчезли пятна-«веснушки», его волосы стали длиннее, а темно-фиолетовые ирисы в букете на столе – заметнее. Оценить лично изменения можно до конца марта.

Режим работы: В праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января.

До 25 марта, Аполлонов зал в Зимнем дворце

«Модильян, Сутин и другие легенды Монпарнаса»

В Музей Фаберже привезли полотна Модильяни, Сутина и других художников «Парижской школы» из коллекции мецената Йонаса Неттера — более 70 лет она была недоступна широкому зрителю. Если вы их еще не видели – каникулы самое время это восполнить.

Режим работы: Музей не будет работать 1 января, остальные дни – без выходных.

До 25 марта, Музей Фаберже

«Народное искусство Нижегородского края»

У Русского музея – огромная коллекция образцов нижегородского народного искусства ХVIII–ХХI века. В экспозицию вошли керамика, золотное шитье, резные фронтоны и уникальные народные костюмы.

Режим работы: 31 декабря и 1 января музей будет закрыт, 2 января – работают только выставки в корпусе Бенуа.

До 26 марта, Корпус Бенуа Русского музея

«Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме»

В экспозицию вошли как картины выпускника Петербургской Академии художеств Семирадского (у которого в 2018-м 175-летний юбилей), так и полотна его современников — русских живописцев и скульпторов академического направления, работавших в Риме во второй половине XIX — начале XX веков. Панчлайном выставки стала работа Вильгельма Котарбинского «Оргия» – почти сто лет она пролежала в запасниках Русского музея, заклеенная грубой оберточной бумагой.

Режим работы: 31 декабря и 1 января музей будет закрыт, 2 января – работают только выставки в корпусе Бенуа.

До 2 апреля, Корпус Бенуа Русского музея

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