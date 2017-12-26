18 выставок, ради которых надо ехать в Петербург на новогодних каникулах
Переменчивая петербургская погода подсказывает, что лучший способ провести каникулы в городе – сходить в музей или галерею. От Караваджо и Модильяни до Петрова и Хитрука: мы собрали лучшие экспозиции в хронологическом порядке и выяснили, как культурные институции работают в праздничные дни.
«Нефертари и Долина цариц. Из коллекции Египетского музея в Турине»
Для тех, кто устал за 2017-ый от посвященных революции выставок, до начала января в Эрмитаже проходит выставка египетского искусства. Музей в Турине известен как одно из важнейших собраний искусства африканской страны за ее пределами. Коллекцию сформировали король Сардинии и герцог Пьемонта Карл Феликс, а также директор музея Эрнесто Скиапарелли, участвовавший в раскопках некрополей. Экспозиция в Эрмитаже, которому туринский музей предоставил важнейшие предметы из своего собрания (например, статуэтку царицы Яхмос-Нефертари), состоит из пяти разделов и включает не только 255 памятников, но и полевые фотографии.
Режим работы: в праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января
До 10 января, Манеж Малого Эрмитажа, Большой двор Зимнего дворца
«100 лет одиночества»
В «революционной» экспозиции Эрарты об октябрьском перевороте размышляют из сегодняшнего дня ее потомки — советские и современные художники: от Петра Горбаня и Андрея Поздеева до Бориса Забирохина и Ольги Флоренской.
Режим работы: 31 декабря музей работает до 20:00, 1 января – с 14:00 до 22:00, а начиная со 2 января в обычном графике — с 10:00 до 22:00.
До 12 января, Эрарта
«Век Федора Хитрука»
В KGallery проходит выставка Федора Хитрука, посвященная столетию мультипликатора и художника – автора мультфильмов «Винни Пух», «Топтыжка», «История одного преступления» и «Каникулы Бонифация». На выставке покажут около сотни редких материалов из собрания Государственного центрального музея кино, световые инсталляции, воспоминания учеников и сами мультфильмы.
Режим работы: Галерея не работает с 30 декабря по 4 января, а с 5 по 8 января режим работы с 12:00 до 18:00.
До 14 января, KGallery
«О дивный деревянный мир»
В Marina Gisich Gallery проходит ретроспектива Дмитрия Цыкалова. В нее вошли крупноформатные деревянные объекты художника из еще не завершенных серий «Шкуры» и «Карты». Материалом для них послужили военные ящики, в которых когда-то хранилось оружие. Вторая часть выставки построена на контрасте и походит на пространство модного магазина, где можно найти рубашки, галстуки и нижнее белье (работы из серии «Ланжери» и других).
Режим работы: График работы на каникулах появится в ближайшее время.
До 20 января, Marina Gisich Gallery
«Моя любовь»
В экспозицию вошли «кадры» из одноименного анимационного фильма оскароносного мультипликатора Александра Петрова – лента состоит из 25 тысяч картин, написанных им масляными красками на стеклах. При этом художник не использует кисти – только свои пальцы.
Режим работы: 31 декабря музей работает до 20:00, 1 января – с 14:00 до 22:00, а начиная со 2 января в обычном графике — с 10:00 до 22:00.
До 22 января, Эрарта
«Опыты охлаждения голоса»
В Anna Nova проходит выставка победительницы VI созданного галереей конкурса молодых художников Алисы Керн. «Опыты охлаждения голоса» – это исследовательский проект, в котором зрители увидят результаты изучения функционирования голоса в различных ситуациях. Вход свободный.
Режим работы: График появится в ближайшее время.
До 27 января, галерея Anna Nova
«Сьюзан Сворц. Личный путь»
Официальный художник Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и одна из идеологов кинофестиваля Sundance пишет абстрактные пейзажи, зимой вдохновляясь горами Юты, а летом – водными просторами Массачусетса: в России более сотни ее картин показывают впервые.
Режим работы: 31 декабря, 1 и 2 января музей будет закрыт.
До 28 января, Мраморный дворец Русского музея
«Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году»
К юбилею революции Эрмитаж как непосредственный участник событий подготовил проект «Штурм Зимнего». Посмотреть его можно до начала февраля. Масштабная экспозиция охватывает все парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца – от украшенной плакатами Иорданской галереи на первом этаже до Малой столовой на втором. Выставка в Аванзале посвящена частной жизни Николая II и его семье, в нее вошли личные вещи, фотографии, игрушки и рисунки царских детей. Экспозиция в Николаевском зале рассказывает об участии Российской империи в Первой мировой войне, а в Концертном зале – об Эрмитаже во время революционных событий и Зимнем дворце после «штурма». Оригинальные экспонаты сопровождают аудио- и видео- инсталляции.
Режим работы: В праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января.
До 4 февраля, парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца
«Сергей Эйзенштейн. "Октябрь" в Зимнем»
Еще одна часть революционного проекта, которая пробудет в Эрмитаже до февраля – выставка «Октябрь в Зимнем». В экспозиции-реконструкции (и деконструкции мифа) рассказывается, как Эйзенштейн и Александров снимали в 1927 году фильм к десятилетию переворота. Сценарный план «Октября» менялся каждый день, а многие сцены не вошли в окончательный монтаж.
Режим работы: В праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января.
До 4 февраля, парадные залы Невской анфилады Зимнего дворца
«Джакомо Кваренги. Архитектор и рисовальщик»
В Двенадцатиколонном зале Зимнего дворца – выставка-оммаж итальянскому архитектору Кваренги, по проекту которого в Петербурге возвели здание Академии наук, Нарвские ворота и Смольный институт. В экспозицию вошли графика зодчего и чертежи несохранившихся домов.
Режим работы: В праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января.
До 4 февраля, Двенадцатиколонный зал Зимнего дворца
«Нога судьбы»
В экспозицию-оммаж апологету нежного возраста Сергею Соловьеву вошли костюмы из сиквела «Ассы» и «Анны Карениной», авторские портреты Шнурова, Абдулова и Янковского, совместные фото с близким другом Ричардом Гиром и неизменной музой Татьяной Друбич.
Режим работы: 31 декабря музей работает до 20:00, 1 января – с 14:00 до 22:00, а начиная со 2 января в обычном графике — с 10:00 до 22:00.
До 11 февраля, Эрарта
«Андерс Петерсен"Кафе Лемитц"»
В РОСФОТО проходит экспозиция одного из самых известных европейских фотографов-документалистов Андерса Петерсена «Кафе "Лемитц"». Ставшие классикой субъективной фотографии снимки были сделаны в баре, существовавшем в 1960-х годах в Гамбурге в окрестностях увеселительной улицы Репербан (пристанище ночных гуляк и портовых рабочих).
Режим работы: 31 декабря, 1 и 2 января центр работать не будет. С 3 по 8 – по обычному графику.
До 11 февраля, РОСФОТО
«Эдвард Беккерман. Рай»
Экс-танцовщик Беккерман учился в школе при Большом театра и Американской академии Баланчина, а с 1990-х дебютировал как художник. В его сновидческих работах – сплошь ангелы-хранители и фантастические цветы в духе Жана Дюбюффе.
Режим работы: 31 декабря, 1 и 2 января музей будет закрыт.
До 12 февраля, Строгановский дворец Русского музея
Выставка «Analysis Situs»
В Музее сновидений Фрейда проходит выставка художницы Марьи Дмитриевой «Analysis Situs» – личное исследование собственной субъективности. Работы выполнены в различных техниках: от коллажа, акварельного рисунка до аппликации.
Режим работы: В праздничные дни музей будет работать 2, 6 и 7 января с 12:00 до 17:00.
До 28 февраля, Музей сновидений Фрейда
«Юноша с лютней»
Единственная картина Караваджо вернулась в экспозицию Эрмитажа после двух лет реставрации немного другой: с лица лютниста исчезли пятна-«веснушки», его волосы стали длиннее, а темно-фиолетовые ирисы в букете на столе – заметнее. Оценить лично изменения можно до конца марта.
Режим работы: В праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января.
До 25 марта, Аполлонов зал в Зимнем дворце
«Модильян, Сутин и другие легенды Монпарнаса»
В Музей Фаберже привезли полотна Модильяни, Сутина и других художников «Парижской школы» из коллекции мецената Йонаса Неттера — более 70 лет она была недоступна широкому зрителю. Если вы их еще не видели – каникулы самое время это восполнить.
Режим работы: Музей не будет работать 1 января, остальные дни – без выходных.
До 25 марта, Музей Фаберже
«Народное искусство Нижегородского края»
У Русского музея – огромная коллекция образцов нижегородского народного искусства ХVIII–ХХI века. В экспозицию вошли керамика, золотное шитье, резные фронтоны и уникальные народные костюмы.
Режим работы: 31 декабря и 1 января музей будет закрыт, 2 января – работают только выставки в корпусе Бенуа.
До 26 марта, Корпус Бенуа Русского музея
«Генрих Семирадский и колония русских художников в Риме»
В экспозицию вошли как картины выпускника Петербургской Академии художеств Семирадского (у которого в 2018-м 175-летний юбилей), так и полотна его современников — русских живописцев и скульпторов академического направления, работавших в Риме во второй половине XIX — начале XX веков. Панчлайном выставки стала работа Вильгельма Котарбинского «Оргия» – почти сто лет она пролежала в запасниках Русского музея, заклеенная грубой оберточной бумагой.
Режим работы: 31 декабря и 1 января музей будет закрыт, 2 января – работают только выставки в корпусе Бенуа.
До 2 апреля, Корпус Бенуа Русского музея
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.