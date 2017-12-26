18 выставок, ради которых надо ехать в Петербург на новогодних каникулах

«Нефертари и Долина цариц. Из коллекции Египетского музея в Турине»

Для тех, кто устал за 2017-ый от посвященных революции выставок, до начала января в Эрмитаже проходит выставка египетского искусства. Музей в Турине известен как одно из важнейших собраний искусства африканской страны за ее пределами. Коллекцию сформировали король Сардинии и герцог Пьемонта Карл Феликс, а также директор музея Эрнесто Скиапарелли, участвовавший в раскопках некрополей. Экспозиция в Эрмитаже, которому туринский музей предоставил важнейшие предметы из своего собрания (например, статуэтку царицы Яхмос-Нефертари), состоит из пяти разделов и включает не только 255 памятников, но и полевые фотографии.

Режим работы: в праздничные дни Эрмитаж будет работать со 2 по 8 января

До 10 января, Манеж Малого Эрмитажа, Большой двор Зимнего дворца