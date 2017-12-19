В Петербурге открылась персональная выставка Сьюзан Сворц

В Россию впервые привезли около 100 произведений разных лет американской художницы, которые находятся в зарубежных музеях, в частных коллекциях и в личном собрании автора. На выставке «Личный путь» показано, как в своем творчестве Сьюзан Сворц изучает возможности пейзажного жанра в абстрактной живописи, при этом следуя традициям немецкого романтика Каспаса Даивда Фридриха, экспрессиониста Герхарда Рихтера, а также американской живописи XIX века – «Школы реки Гудзон» и «Школы Скалистых гор».