В Петербурге открылась персональная выставка Сьюзан Сворц
В Россию впервые привезли около 100 произведений разных лет американской художницы, которые находятся в зарубежных музеях, в частных коллекциях и в личном собрании автора. На выставке «Личный путь» показано, как в своем творчестве Сьюзан Сворц изучает возможности пейзажного жанра в абстрактной живописи, при этом следуя традициям немецкого романтика Каспаса Даивда Фридриха, экспрессиониста Герхарда Рихтера, а также американской живописи XIX века – «Школы реки Гудзон» и «Школы Скалистых гор».
Открытие экспозиции 28 ноября в Мраморном дворце Русского музея посетили председатель совета директоров ПАО «НК Роснефть», экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, посол США в России Джон Хантсман, специальный представитель президента по культуре, президент Академии российского телевидения Михаил Швыдкой, искусствовед, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и другие гости. Куратором выставки выступил Дитер Ронте.
Выставка продлится до 28 января 2018 года
Мраморный дворец Русского музея, Миллионная ул., 5/1, rusmuseum.ru
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