Александр Боровский стал лауреатом премии Кандинского
Александр Боровский, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея, победил в номинациии «Научная работа. История и теория современного искусства». Его сборник эссе и статей «Как-то раз Зевксис с Паррасием…» будет издан на русском и английском языках.
Проектом года, по версии жюри, стал проект «Остановка "ДК ЗИП"» краснодарской «Группировки ЗИП». В номинации молодой художник победила москвичка Александра Пирогова с видео-перфомансом Mono о взаимодействии человека и микрофонов.
Вручение премии проходило в Москве в кинотеатре «Ударник» вечером 15 декабря.
Премия Кандинского в области современного искусства учреждена по инициативе Международного культурного фонда Breus Foundation Шалвы Бреуса в 2007 году. В 2017 году в жюри премии вошли директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, директор Мультимедиа Арт музея Ольга Свиблова и другие.
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