Эрмитаж откроет новую постоянную выставку «Музей российской гвардии»

Государственный Эрмитаж откроет в Главном штабе новую постоянную выставку «Музей российской гвардии». На экспозиции соберут предметы из собрания музея, включая батальную, жанровую и портретную живопись, мундиры, оружие, медали, ордена, произведения прикладного искусства, относящиеся к более чем 200-летней истории элитных частей российского воинства. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба музея.

Напомним, еще в 2013 директор Эрмитажа Михаил Пиотровский представил проект развития «Большого Эрмитажа» до 2022 года. В его концепцию входило создание Музея Гвардии в здании штаба Гвардейского корпуса. Тогда Пиотровский говорил о том, что Эрмитажу понадобится специальное решение правительства о передаче здания штаба Гвардейского корпуса от Министерства обороны музею. Таким образом, к 2022 году Дворцовая площадь должна будет превратиться в активное музейное пространство.