В апреле в Эрмитаже откроется ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых

с 20 апреля по 29 июля в Эрмитаже пройдет ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых под названием «В будущее возьмут не всех». Ее привезут в Петербург из музея Тейт Модерн в Лондоне. Об этом «Собака.ru» сообщили представители музея. Она добавила, что после Петербурга ретроспектива отправится в Третьяковскую галерею в Москве. 

Кабаковых считают главным концептуальным дуэтом планеты. В рамках ретроспективы сначала покажут «Футболиста» (1964) — первую концептуальную картину Ильи Кабакова, а затем зрителям представят картины и проекты тотальных инсталляций, сделанных вместе с Эмилией Кабаковой в 2017 году.


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Автор: Ася Алисултанова
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Места: Государственный музей Эрмитаж
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