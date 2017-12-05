В апреле в Эрмитаже откроется ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых

с 20 апреля по 29 июля в Эрмитаже пройдет ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых под названием «В будущее возьмут не всех». Ее привезут в Петербург из музея Тейт Модерн в Лондоне. Об этом «Собака.ru» сообщили представители музея. Она добавила, что после Петербурга ретроспектива отправится в Третьяковскую галерею в Москве.

Кабаковых считают главным концептуальным дуэтом планеты. В рамках ретроспективы сначала покажут «Футболиста» (1964) — первую концептуальную картину Ильи Кабакова, а затем зрителям представят картины и проекты тотальных инсталляций, сделанных вместе с Эмилией Кабаковой в 2017 году.