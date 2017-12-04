Эрмитаж отказался от выставки Дэмиена Херста

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский провел интернет-встречу «Итоги года и планы на будущее», во время которой заявил, что музей отказался от проведения выставки британского художника Дэмиена Херста. Причиной этого решения стали завышенные требования со стороны художника.

«Мы в свое время хотели выставить череп, но те условия, которые потребовали со стороны Дэмиена Херста, перекрывали те условия, которые требуются для выставок картин Леонардо, Рафаэля», — передает ТАСС слова директора музея.

Пиотровский также сообщил, что в следующем году в Эрмитаже проведут экспозицию Ильи и Эмилии Кабаковых, а также картин Рембрандта и работ фотографа Патрика Демаршелье.

Дэмиен Херст — один из самых дорогих в мире современных художников. Он известен благодаря серии работ «Natural History», в рамках которой погружал в формальдегид чучела различных животных. Одной из последних его работ является копия человеческого черепа в натуральную величину, инкрустированная 8601 промышленным бриллиантом общим весом в 1100 карат.