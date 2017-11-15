Стала известна тема выставки русского павильона на Венецианской архитектурной биеннале

Ректор Академии художеств и комиссар русского павильона Венецианской биеннале Семен Михайловский эксклюзивно рассказал «Собака.ru» о теме архитектурной выставки в в 2019 году.

Напомним, еще весной кураторы Основного проекта, соосновательницы ирландского бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара объявили тему XVI Международной архитектурной выставки в Венеции — Free Space («Свободное пространство»).

Как сообщил Михайловский, вероятнее всего российская экспозиция будет называться «Станция Россия». Ее посвятят российским железным дорогам и вокзалам, а разместят в павильоне, построенном Алексеем Щусевым в садах Джардини в 1914 году.

«Одна из главных особенностей, проблем России — это ее необъятная территория. Обуздать пространство — невысказанная мечта умозрительного русского странника. Разговор о русском свободном пространстве, это всегда разговор о перемещении человека внутри нечеловеческого простора. Гигантская страна, как кровеносными сосудами соединена железными дорогами, по которым передвигаются миллионы ее жителей. Вокзалы — это первое, что видят люди, когда приезжают в большие и малые города, это место встреч и прощаний», — говорит комиссар нашего павильона в Венеции.