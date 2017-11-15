Стала известна тема выставки русского павильона на Венецианской архитектурной биеннале
Ректор Академии художеств и комиссар русского павильона Венецианской биеннале Семен Михайловский эксклюзивно рассказал «Собака.ru» о теме архитектурной выставки в в 2019 году.
Напомним, еще весной кураторы Основного проекта, соосновательницы ирландского бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара объявили тему XVI Международной архитектурной выставки в Венеции — Free Space («Свободное пространство»).
Как сообщил Михайловский, вероятнее всего российская экспозиция будет называться «Станция Россия». Ее посвятят российским железным дорогам и вокзалам, а разместят в павильоне, построенном Алексеем Щусевым в садах Джардини в 1914 году.
«Одна из главных особенностей, проблем России — это ее необъятная территория. Обуздать пространство — невысказанная мечта умозрительного русского странника. Разговор о русском свободном пространстве, это всегда разговор о перемещении человека внутри нечеловеческого простора. Гигантская страна, как кровеносными сосудами соединена железными дорогами, по которым передвигаются миллионы ее жителей. Вокзалы — это первое, что видят люди, когда приезжают в большие и малые города, это место встреч и прощаний», — говорит комиссар нашего павильона в Венеции.
Семен Михайловский выступит не только комиссаром русского павильона, но и куратором выставки «Станция Россия». Он намерен выстроить связи как с историей, так и с футурологией. Внутри павильона предполагается создать образ железнодорожной станции с пятью разделами. Одним из этих разделов станет архитектурная мастерская, в которую будут интегрированы проекты вокзалов, разработанные бюро «Студия 44» Никиты Явейна (которое также построит Музей блокады в Петербурге) и бюро президента Союза архитекторов России Николая Шумакова.
Помимо архитектурных чертежей, макетов и фотографий планируется использовать артефакты, видеомэппинг, динамическую инфографику и звуковое сопровождение. Обсуждается и возможность включения в экспозицию наследия русского авангарда. Семен Михайловский отметил, что идея российской выставки парадоксально перекликается с самой Венецией — местом, связанным с внешним миром железной дорогой-перешейком.
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