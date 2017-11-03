Иван Васильев, Ольга Хорошилова и Лев Лурье расскажут о хорошем вкусе
Команда Italy Group решила исследовать феномен хорошего вкуса вместе со своими друзьями: Михайловским театром и Русским музеем. До конца ноября в рамках интерактивного проекта проходят всевозможные public talk, лекции, дегустации, а среди участников значатся галерея дизайна Bulthaup, агентство NCA и кинотеатр в отеле «Англетер».
-
Тимур Дмитриев, Иван Васильев, Илья Бурнасов
Спикеры проекта отвечают на вопросы (на которые, кстати, не так просто найти ответы!) «Что такое хороший вкус, как его развить?», «Чем занимается человек с хорошим вкусом, где работает, что делает в свободное время?», «Почему у некоторых есть врожденное чутье, можно ли его приобрести?». Герои — от премьера Ивана Васильева до архитектора Евгения Нейманда — рассказывают гостям лекций или дегустаций о вкусе в искусстве, гастрономии, театре, кино, дизайне и музыке.
|
Иван Васильев, премьер Михайловского театра
Хороший вкус – это одна из граней чувства прекрасного. Оно – чувство прекрасного – я думаю, врожденное. Но в то же время его нужно вырастить и воспитать: это сформированный комплекс правильного эстетического восприятия действительности. Вкус к еде — не исключение. Здесь важно, чтобы помогали родители и учителя в школе: литература, театральные постановки, музеи и так далее. Хороший вкус – это не только стильная одежда или изысканные манеры. Это образ жизни, который делает тебя счастливым и успешным».
|
Лев Лурье, историк
Хороший вкус - это органичность, неважно нравится тебе Бродский, Татьяна Буланова или Сергей Шнуров. Важно, что ты не следуешь тому, что "говорит" княгиня Мария Александровна. В некотором смысле хороший вкус — это информированность и смелость быть самим собой. Безвкусица — желание откликаться на каждый писк моды».
|
Тимур Дмитриев, совладелец Italy Group
Хороший вкус — чувство меры и гармонии. Умение противостоять мейнстриму, трендам и прочей ерунде. Как ресторатору мне всегда проще объясняться на примере еды: в нашей работе готовить из простых понятных продуктов отличного качества и есть хороший вкус. Эта традиция прошла сквозь века и никогда не выйдет из моды. Если мы говорим про вкус к жизни, то меня всегда восхищали люди, которые нашли свое призвание и преданы ему. В этом деле лучшие — итальянцы. Например, там легко встретить человека, который всю жизнь печет лучшую в своей деревне пиццу и счастлив. Такой человек сохраняет тот самый "хороший вкус". А еще хороший вкус — это быть честным с собой, со своими желаниями и не гнаться за сиюминутным».
|
Евгений Нейманд, архитектор, руководитель Bulthaup Studio
Хороший вкус — если честно, я не люблю это понятие . Но мы находимся в раках среды, где «хороший вкус» считается чем-то возвышенным и описывающим отличие одного от другого. Это некое упрощение. У человека «хороший вкус» или все-таки этот человек чувствует, видит и слышит по-другому, он особенный? Ведь никто не знает, что такое хорошо и что такое красиво. Но этому человеку дано это увидеть и передать другим. Само слово «вкус» пришло из еды — «вкусная еда», так можно описать результат работы повара. Но про архитектора или музыканта так не скажешь».
|
Ольга Хорошилова, искусствовед, историк моды, лектор Русского музея
Хороший вкус - это универсальное чувство гармонии. С ним рождаются и совершенствуют всю жизнь».
Расписание на ноябрь:
2 ноября — Лекция Ксении Бандориной «Истории дизайна — история хорошего вкуса!», галерея дизайна Bulthaup
8 ноября — Вкусное кино: киносреда в отеле «Англетер»
9 ноября — Вкус Сицилии: эногастрономический ужин с Софией Бракалья, ресторан Italy на пр. Энгельса
20 ноября — Вкус Бельгии: гастрономический ужин от бренд-шефа Italy Group Александра Ишова и презентация новых сортов пива, паб Bruxelles
22 ноября — «Хороший вкус в дизайне интерьера. Как его развить?»: public talk c Линой Перловой, галерея дизайна Bulthaup
23 ноября — «Наследие Да Винчи. Забытый виноградник эпохи Возрождения»: лекция Ольги Хорошиловой и дегустация вин, ресторан Italy на Московском пр.
25 ноября — «Каков балет на вкус?»: специальный проект с Михайловским театром, Михайловский театр
29 ноября — Public talk с Татьяной Черниговской «Интеллект, мозг, вкус», ресторан Goose Goose
Большая часть мероприятий будет бесплатной, некоторые — платные.
Регистрация, полная программа и расписание: tasteproject.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.