Тимур Дмитриев, совладелец Italy Group Хороший вкус — чувство меры и гармонии. Умение противостоять мейнстриму, трендам и прочей ерунде. Как ресторатору мне всегда проще объясняться на примере еды: в нашей работе готовить из простых понятных продуктов отличного качества и есть хороший вкус. Эта традиция прошла сквозь века и никогда не выйдет из моды. Если мы говорим про вкус к жизни, то меня всегда восхищали люди, которые нашли свое призвание и преданы ему. В этом деле лучшие — итальянцы. Например, там легко встретить человека, который всю жизнь печет лучшую в своей деревне пиццу и счастлив. Такой человек сохраняет тот самый "хороший вкус". А еще хороший вкус — это быть честным с собой, со своими желаниями и не гнаться за сиюминутным».