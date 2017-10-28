Итальянский фермер признался, зачем «рисует» на поле портреты мировых лидеров

Дарио Гамбарин создает свои полотна с помощью трактора на поле неподалеку от Вероны. Последний портрет фермера принадлежит Ким Чен Ыну. Под изображением северокорейского лидера он также приписал на английском «danger» (с англ. «опасность»). Как признался автор, таким образом он пытается предупредить мировых лидеров, в том числе и президента США Дональда Трампа, что с человеком, похожим на северокорейского лидера нужно выбирать более умеренную манеру общения.

«Он очень много говорит о ядерном оружии и бомбах, он тот, кто всегда хочет войны…Он может сбросить бомбу и развязать войну,» – говорит Гамбарин.

На создание этого портрета у Дарио ушло около шести часов.