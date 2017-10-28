Итальянский фермер признался, зачем «рисует» на поле портреты мировых лидеров
Дарио Гамбарин создает свои полотна с помощью трактора на поле неподалеку от Вероны. Последний портрет фермера принадлежит Ким Чен Ыну. Под изображением северокорейского лидера он также приписал на английском «danger» (с англ. «опасность»). Как признался автор, таким образом он пытается предупредить мировых лидеров, в том числе и президента США Дональда Трампа, что с человеком, похожим на северокорейского лидера нужно выбирать более умеренную манеру общения.
«Он очень много говорит о ядерном оружии и бомбах, он тот, кто всегда хочет войны…Он может сбросить бомбу и развязать войну,» – говорит Гамбарин.
На создание этого портрета у Дарио ушло около шести часов.
При этом, фермер Гамбарин уже рисовал других мировых лидеров. Накануне саммита Большой 20-ки он изобразил на поле портрет Владимира Путина. Во время президентской гонки в США Дарио создавал портрет Хиллари Клинтон. Героями его работ становились также Барак Обама, Нельсон Мандела. Художник признался, что он начал делать подобные портреты несколько лет назад, потому что это было для него «новой целью» и он хотел использовать «натуральные ресурсы», чтобы сделать свое искусство более выдающимся.
Дарио Гамбарин – признанный в мире художник, чьи работы выставлялись в Италии, Турции, Германии и Америке.
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