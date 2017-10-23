В Петербурге пройдет выставка в честь столетия автора «Винни Пуха» Федора Хитрука
17 ноября в KGallery откроется выставка «Век Федора Хитрука», посвященная столетию мультипликатора и художника – автора мультфильмов «Винни Пух», «Топтыжка», «История одного преступления» и «Каникулы Бонифация». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы экспозиции.
Федор Хитрук одним из первых в советской анимации начал создавать мультфильмы, используя прием художественного минимализма (вместо реалистического изображения). Он также стал инициатором развития авторской мультипликации в СССР.
На выставке покажут около сотни редких материалов из собрания Государственного центрального музея кино, световые инсталляции, воспоминания учеников и сами мультфильмы. Посетители смогут узнать, кем был советский мультипликатор, что было для него важно в искусстве и зачем он создавал свои фильмы.
Кроме того, в рамках экспозиции пройдут творческие встречи с учениками и соратниками Хитрука, среди которых мультипликаторы Юрий Норштейн, Александр Петров, Михаил Алдашин, Иван Максимов, а также серия мастер-классов анимационной студии «Да».
Экспозиция «Век Федора Хитрука» войдет в программу Санкт-Петербургского международного культурного форума. Ее организаторами, помимо галереи искусств KGallery, стали магазин «Порядок слов», киностудия «Союзмультфильм» и Государственный центральный музей кино.
Выставка «Век Федора Хитрука» в KGallery с 17 ноября 2017-го по 14 января 2018-го.
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