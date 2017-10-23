В Петербурге пройдет выставка в честь столетия автора «Винни Пуха» Федора Хитрука

17 ноября в KGallery откроется выставка «Век Федора Хитрука», посвященная столетию мультипликатора и художника – автора мультфильмов «Винни Пух», «Топтыжка», «История одного преступления» и «Каникулы Бонифация». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы экспозиции.

Федор Хитрук одним из первых в советской анимации начал создавать мультфильмы, используя прием художественного минимализма (вместо реалистического изображения). Он также стал инициатором развития авторской мультипликации в СССР.

На выставке покажут около сотни редких материалов из собрания Государственного центрального музея кино, световые инсталляции, воспоминания учеников и сами мультфильмы. Посетители смогут узнать, кем был советский мультипликатор, что было для него важно в искусстве и зачем он создавал свои фильмы.

Кроме того, в рамках экспозиции пройдут творческие встречи с учениками и соратниками Хитрука, среди которых мультипликаторы Юрий Норштейн, Александр Петров, Михаил Алдашин, Иван Максимов, а также серия мастер-классов анимационной студии «Да».

Экспозиция «Век Федора Хитрука» войдет в программу Санкт-Петербургского международного культурного форума. Ее организаторами, помимо галереи искусств KGallery, стали магазин «Порядок слов», киностудия «Союзмультфильм» и Государственный центральный музей кино.