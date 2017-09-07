Знакомьтесь, Борис Понизовский – режиссер-миф театрального Ленинграда

Режиссер, художник, философ и писатель Борис Понизовский был одним из ключевых представителей ленинградской нон-конформистской культуры 1960–90-х. Впрочем все звали его не полным именем, а просто и шутливо – «БоПо».

В 17 лет Понизовский попал под трамвай и лишился обеих ног. Поэт Виктор Кривулин описывал Бориса Понизовского как чудом уцелевшую античную статую: «С торсом Геракла, головой Зевса и обрубками ног».