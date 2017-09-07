В Музее театрального и музыкального искусства открывается первая масштабная выставка-посвящение Борису Понизовскому – художнику, философу, писателю и режиссеру, среди учеников которого создатели Инженерного театра АХЕ Максим Исаев и Павел Семченко. Объясняем, почему важно знать, кем был Понизовский для ленинградской контр-культуры и увидеть экспозицию-перфоманс «БоПо. Неперелистанный театр».
Знакомьтесь, Борис Понизовский – режиссер-миф театрального Ленинграда
Режиссер, художник, философ и писатель Борис Понизовский был одним из ключевых представителей ленинградской нон-конформистской культуры 1960–90-х. Впрочем все звали его не полным именем, а просто и шутливо – «БоПо».
В 17 лет Понизовский попал под трамвай и лишился обеих ног. Поэт Виктор Кривулин описывал Бориса Понизовского как чудом уцелевшую античную статую: «С торсом Геракла, головой Зевса и обрубками ног».
Борис Понизовский работал как режиссер в Эрмитажном театре, курганском «Гулливере», создал детскую студии «Дадада» и первый частный ленинградского театра «ДаНет». Его комната в коммуналке на улице Герцена, 34 (нынешняя Большая Морская) стала местом паломничества (сам он иронично называл себя «идолом»). Здесь собирался весь цвет неофициальной культуры города.
Среди учеников «БоПо» – создатели Инженерного театра АХЕ Максим Исаев и Павел Семченко. Они и оформили материалы из большого архива Понизовского, сохраненного Еленой Вензель и Галиной Викулиной. В их руках экспозиция превратилась в самостоятельный арт-проект, театр фактов и мифов, каталог воплощенных и неосуществленных идей мастера, страницы которого можно перелистывать в любом порядке. В нем маски и бижу, костюмы и бутафория, карточки, фотографии, эскизы, видеоспектакли и домашние съемки, документальные фильмы, аудиовоспоминания, а также музыка Александра Кнайфеля смешиваются в единый эклектичный перфоманс. Куратором выставки стала Вера Сенькина.
Выставка «БоПо. Неперелистанный театр» с 7 сентября по 30 октября в Музее театрального и музыкального искусства
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