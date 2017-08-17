Прямолинейные визуальные коды авангарда, этой радикальной ветви русского модернизма начала XX века, имели сразу несколько целей. Яркое оформление улиц, площадей и мостов, триумфальные обелиски и памятники, супрематистский фарфор и футуристическая одежда были призваны, во-первых, доносить до темных народных масс идеи пролетарской власти, а во-вторых, через среду обитания (то есть бытие) инициировать возникновение другого сознания. Это было утопическое жизненное пространство для новейшего человека: солдата мировой революции и счастливого обитателя страны, где закончился бесконечный и безысходный нарратив угнетения и страданий.

Украшение города-музея Петрограда к первой годовщине революции курировал непосредственно нарком просвещения, главный интеллектуал и эстет большевистской верхушки Анатолий Луначарский. С его подачи госзаказ получили сотни художников — от академических консерваторов до самых радикальных авангардистов.

Так, Карл Бикше создал торжественную арку при выходе с Садовой улицы на Марсово поле, где уже был мемориал жертвам революции — конечная точка красного ритуального шествия. На пересечении нынешнего Литейного с улицей Белинского по эскизам передовых архитекторов Арнольда Лаховского и Якова Блувштейна возвели декоративные арки «Отдых» и «Торжество труда».

Охтинский и Литейный мосты, Невский проспект и Дворцовую отдали художникам левых направлений — «футуристам», как не слишком точно их обозначил Луначарский. Натан Альтман заставил главную площадь города (на момент праздника переименованную в честь убитого чекиста Урицкого) полыхать алым. В ее центре построили трибуну, по периметру которой стояли заключенные в огромные кубы красного цвета фонари.