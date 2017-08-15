Экс-бизнесмен и чиновник, два года назад ставший директором ЦВЗ «Манеж», уверенно завершил его реконструкцию, провел серию масштабных выставок и намерен показывать в нем проекты мирового уровня.
Как Павел Пригара сделал «Манеж» главным выставочным пространством Петербурга
Вы чиновник или человек культуры?
Сложно сказать. Моя артистическая карьера началась с работы ведущим на Ленинградском телевидении. В конце 1980-х Пятый канал был дико модным и даже авангардным, и я решился участвовать в конкурсе на место в редакции молодежной информационной программы. На улице Чапыгина стояла толпа из тысячи людей, толкающих друг друга, чтобы выбить пропуск на прослушивание. А спустя пару дней я был принят на «Пятый», и вскоре меня стали узнавать на улицах. Созерцательность присуща мне в меньшей степени, нежели желание воплощать: мне нравится материализация идей, а тогда на телевидении их возникало множество. Моя юность пришлась на свободное, как сейчас сказали бы, либеральное время, но образование хотелось получить не лирическое, а техническое, и главное — устремленное в будущее, а не в прошлое, как многие гуманитарные дисциплины. Так я оказался в Аэрокосмической академии: в приемной комиссии легкомысленно выбрал самую красивую девушку, а она сидела рядом с табличкой «Робототехнические системы». Но наука не была идеей всей моей жизни — она мне нравилась не больше, чем книги и музыка. К тому же в нашей семье считалось важным все время пробовать себя в чем-то новом: в детстве я получал медали на районных соревнованиях по фигурному катанию, потом были шахматы, кружок по моделизму, а в школе мы с друзьями выпускали газету «Советский капиталист» — уже вовсю шла перестройка, и это издание, написанное от руки на тетрадных листочках в единственном экземпляре, пользовалось популярностью.
А когда вы стали зарабатывать большие деньги?
Мне было двадцать три года, я снимал видеорекламу, организовывал вечеринки — сильный драйв, но материального успеха это не приносило. Тогда я выбрал направление, которое сейчас можно было бы назвать инвестиционным бизнесом. В начале 1990-х в российской жизни появились понятия «акции», «облигации», «займы» — специалистов не хватало, я оперативно получил второе высшее и начал работать на фондовом рынке.
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Выставка «Китайская армия»
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Выставка «Китайская армия»
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Выставка «Китайская армия»
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Выставка «Китайская армия»
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Выставка «Китайская армия»
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«Genii Loci. Греческое искусство с 1930 года по сегодняшний день»
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«Genii Loci. Греческое искусство с 1930 года по сегодняшний день»
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«Genii Loci. Греческое искусство с 1930 года по сегодняшний день»
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«Genii Loci. Греческое искусство с 1930 года по сегодняшний день»
Оглядываясь назад, чему вас научили 1990-е?
Тому, что важна репутация. Развилок в стихии 1990-х было достаточно, но я вышел из этой истории с хорошим опытом взаимодействия с людьми и проверки себя в достаточно сложных обстоятельствах. Когда состоятельных людей спрашивают: «Чем вы занимаетесь?» — они часто отвечают: «Управляю своими активами». Но если ты живешь в такой схеме, то не замечаешь, что на самом деле это активы управляют тобой.
Именно поэтому вы оказались в «Манеже», оставив бизнес, а до этого — пост замглавы администрации Приморского района?
Я оказался здесь потому, что увидел в этом шанс для развития. Кроме того, с «Манежем» меня связывают эмоции молодости: здесь я когда-то стоял в очередях на выставки и танцевал на вечеринках. А потом, к своему сожалению, долгие годы видел колонны Кваренги в растяжках с рекламой шубных ярмарок. И когда председатель Комитета по культуре Константин Сухенко и ректор Академии художеств Семен Михайловский позвали меня сюда в самый разгар реконструкции, я увидел стройку и понял, что выставочный зал будет напоминать еще один торговый центр. Сухенко мягко, но настойчиво подошел к тому, что с этим нужно что-то делать и делать, видимо, мне. Концепцию реновации предложил архитектор Александр Кривенцов, а 1 сентября 2015 года я был назначен директором.
Можете ли вы уточнить, есть ли у «Манежа» стратегия развития?
Есть цели, к которым мы стремимся, — три крупные выставки мирового уровня в год. Но у людей, определяющих глобальную выставочную политику, жизнь расписана на годы вперед. Чтобы попасть в их график, нужно не просто им понравиться, но еще и запастись терпением. «Манеж» — это пространство возможностей, которое находится в лучшей локации города. Он должен быть площадкой, где молодые люди пробуют себя, и не случайно мы можем принять в кураторский отдел ребят, у которых нет опыта работы, но есть адекватная связь со средой, талант и мобильность. Пока мы собираем портфолио, но я думаю, что 2017 год станет для нас переломным, — ведь мы показываем важные и серьезные проекты. Например, после выставки современного китайского искусства, которая прошла у нас зимой, мы получили предложения сразу из нескольких стран. И еще один момент: «Манеж», говоря официальным языком, — городское учреждение культуры, которое финансируется за счет бюджета и само зарабатывает деньги за счет мероприятий. Но чтобы привезти, например, ретроспективу Модильяни — а она стоит около полумиллиона евро, — нам нужны партнеры такие же амбициозные, как и мы сами.
В этом году исполняется сорок лет ЦВЗ «Манеж».
Конечно, напрашивалась экспозиция о его истории, но мы решили исследовать такой феномен, как ленинградское изобразительное искусство 1970-х. И в конце сентября открываем выставку, посвященную этому явлению, подготовленную при участии Эрмитажа, Русского музея, «Росфото» и еще нескольких музеев, галерей, частных коллекционеров, художников и их наследников — это будет очень масштабный проект.
Текст: Яна Милорадовская
Фото: Алексей Костромин
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