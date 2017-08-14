«Первый канал» анонсировал выпуск «Пусть говорят» с новым ведущим

«Первый канал» показал 13 августа анонс ток-шоу «Пусть говорят», сопроводив ролик фотографиями Дмитрия Борисова и Андрея Малахова.

В анонсе не указано, кто будет вести программу, которая выйдет 14 августа в 19:50 мск. Однако ранее источники нескольких СМИ сообщили, что записан выпуск ток-шоу с ведущим Дмитрием Борисовым, посвященный Андрею Малахову.

По версии телеканала «Дождь», этот выпуск пустят в эфир в том случае, если Малахов все-таки решит уйти с «Первого». По состоянию на 11 августа, сообщал «Дождь», окончательное решение об уходе Малахова принято не было.

Стилист Влад Лисовец, который участвовал в записи выпуска с Дмитрием Борисовым, рассказал РИА Новости, что Малахова в студии не было. Присутствовавшим на записи, по словам Лисовца, никак не объяснили, почему Малахов решил уйти с Первого канала.

О том, что Андрей Малахов может уйти с «Первого канала», в конце июля сообщили РБК и ряд других изданий со ссылкой на источники. Причина ухода не называлась, но из сообщений следовало, что у Малахова конфликт с новым продюсером передачи «Пусть говорят» Натальей Никоновой.

Журнал Elle, бренд-директором которого является супруга Малахова Наталья Шкулева, сообщал со ссылкой на источники, что ведущий «Пусть говорят» решил покинуть «Первый канал» после того, как ему не дали отпуск по уходу за ребенком. На «Первом» Малахов работает с начала 2000-х годов.

Дмитрий Борисов является ведущим канала с 2006 года: сначала он вел утренние новости, потом — вечерние. С 2011 года он ведет программу «Время».

По материалам «Фонтанки».