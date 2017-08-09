В Au Pont Rouge откроется выставка о процессе создания художественных инсталляций

10 августа в универмаге Au Pont Rouge откроется инсталляция Synthesis/ Structures. Визуально проект похож на фотолабораторию, в которой изучают процесс создания художественных инсталляций как таковых, а также охватывают тему многообразия Петербурга и его людей. На экспозиции представят работы петербургского фотографа Алекса Плотникова, создавшего визуальные образы для Au Pont Rouge, «Собака.ру», «Ленинград Центра», а также художницы TANDJA, которая выступала с перфомансом на ретроспективе Андрея Бартенева «Скажи: я люблю тебя» в галерее MMOMA. Она представит работы, в которых утрирует эстетику масс медиа.