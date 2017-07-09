Скончался художник Илья Глазунов

Илья Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны в блокадном городе умерли родители и ближайшие родственники будущего живописца. В 1942 году 11-летнего ребенка вывезли по «Дороге жизни» в Новгородскую область.

Вернувшись в Ленинград в 1944 году, Илья поступил в среднюю художественную школу, по окончании которой был принят на живописный факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры (ныне Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры) имени И.Е. Репина. В 1956 году, будучи еще студентом, он получил Гран-при на международном конкурсе в Праге, что послужило основанием для проведения его первой персональной выставки, состоявшейся в Москве в 1957 году. На ней были представлены четыре цикла работ, определивших основные направления творчества художника — «Образы России», «Город», «Образы Достоевского и русской классики», «Портрет».

Всего художник является автором более трех тысяч произведений. В 1996-1999 годах Глазунов был художественным руководителем работ по реставрации Большого Кремлевского дворца.