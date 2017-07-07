Художница превращает живых людей в плоские изображения

Американская художница Алекса Мид известна своими работами в жанре бодиарт. В своем Instagram она публикует фотографии работ, где применила технику сверхнатурализма наоборот: девушка раскрашивает людей акриловыми красками, превращая их в плоские изображения. Лишь только неокрашенные части, чаще всего волосы и глаза, показывают грань между реальностью и картиной.

«Картины» Мид выставлены во многих галереях Европы и Америки. Более того, с ней заключили контракты такие международные компании, как Mini Cooper, Ralph Lauren, Sony и Porsche.

В своих работах художница сочетает как живопись, так и фотографию, а также художественные инсталляции и искусство перформанса. С ней также сотрудничает известный иллюзионист Дэвид Блейн.

Алекса Мид также выступила на конференции TED Talk с лекцией «Ваше тело — мой холст», которая собрала в Youtube уже более двух миллионов просмотров.