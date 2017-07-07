Назван любимый цвет всего человечества

Компания по производству бумаги G. F Smith и дизайн-агентство Made Thought выяснили какой цвет любят больше всего в мире, устроив международное онлайн-голосование. Об этом сообщил портал Refinery29.

Этим цветом стал глубокий сине-зеленый оттенок, напоминающий окрас птицы чирок. Компания назвала его Marrs Green, выбрав из множества предложений участников голосования. Автором победного названия стала дизайнер Анни Маррс. Она добавила, что цвет был вдохновлён пейзажами её родной Шотландии.

Кэролин Тилл, редактор журнала Viewpoint Colour Magazine сказала, что результат вполне логичен: в сегодняшнюю цифровую эпоху люди особенно остро ощущают дефицит всего, что связано с природой.