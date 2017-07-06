В Главном штабе Эрмитажа откроется VR кинотеатр

С 21 июля в Главном штабе заработает VR кинотеатр с фильмом «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве» с Константином Хабенским в главной роли. Об этом в своем Instagram написал Борис Пиотровский.

Напомним, в марте этого года в Государственном Эрмитаже начались съемки исторической реконструкции в формате VR-360 о музее с участием Константина Хабенского. Актер исполнит роль мистического экскурсовода, который проведет зрителей через эпохи: от создания при Екатерины II через времена Николая I к современности. Его костюм создал специально для съемок дизайнер Янис Чамалиди. Креативным продюсером проекта выступил Сергей Захаров, а режиссер картины — Михаил Антыков.