В Главном штабе Эрмитажа откроется VR кинотеатр

С 21 июля в Главном штабе заработает VR кинотеатр с фильмом «Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве» с Константином Хабенским в главной роли. Об этом в своем Instagram написал Борис Пиотровский.

Напомним, в марте этого года в  Государственном Эрмитаже начались съемки исторической реконструкции в формате VR-360 о музее с участием Константина Хабенского. Актер исполнит роль мистического экскурсовода, который проведет зрителей через эпохи: от создания при Екатерины II через времена Николая I к современности. Его костюм создал специально для съемок дизайнер Янис Чамалиди. Креативным продюсером проекта выступил Сергей Захаров, а режиссер картины — Михаил Антыков.

Съемки проводились с помощью специального оборудования, позволяющего в результате получить продукт, который зрители смогут посмотреть в очках виртуальной реальности. 

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