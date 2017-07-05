Илья и Эмилия Кабаковы вернутся в Эрмитаж

18 октября в музее Тейт Модерн в Лондоне откроют ретроспективу Ильи и Эмилии Кабаков «В будущее возьмут не всех», а спустя год экспозиция будет перевезена в Петербург. Об этом «Собака.ru» сообщил заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Октябрьскую выставку в Британии готовили вместе с Эрмитажем и Третьяковской галереей, поэтому неудивительно, что спустя время экспозицию привезут в Россию — после Эрмитажа выставку перевезут в Москву.

Кабаковых считают главным концептуальным дуэтом планеты. В рамках ретроспективы сначала покажут «Футболиста» (1964) — первую концептуальную картину Ильи Кабакова, а затем зрителям представят картины и проекты тотальных инсталляций, сделанных вместе с Эмилией Кабаковой в 2017 году.