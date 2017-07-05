Илья и Эмилия Кабаковы вернутся в Эрмитаж

18 октября в музее Тейт Модерн в Лондоне откроют ретроспективу Ильи и Эмилии Кабаков «В будущее возьмут не всех», а спустя год экспозиция будет перевезена в Петербург. Об этом «Собака.ru» сообщил заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков. 

Октябрьскую выставку в Британии готовили вместе с Эрмитажем и Третьяковской галереей, поэтому неудивительно, что спустя время экспозицию привезут в Россию — после Эрмитажа выставку перевезут в Москву. 

Кабаковых считают главным концептуальным дуэтом планеты. В рамках ретроспективы сначала покажут  «Футболиста» (1964) — первую концептуальную картину Ильи Кабакова, а затем зрителям представят картины и проекты тотальных инсталляций, сделанных вместе с Эмилией Кабаковой в 2017 году. 

 

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге открылась выставка погибшей в теракте художницы Медянцевой

Уикенд в Петербурге: с 6 по 9 июля

Выставка «Сокровища Петербурга»

Петербуржцам покажут собрание Третьяковской галереи

Видео: онлайн-экскурсия по выставке Сальвадора Дали в Музее Фаберже

Интерактивная выставка «Вселенная Шейдлина»

Британский диджей нечаянно раскрыл имя Бэнкси

Художница Белла Григорянц «оживила» полотна Фриды Кало, Уорхола и Ван Гога без фотошопа