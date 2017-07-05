В Петербурге открылась выставка погибшей в теракте художницы Медянцевой
В Петербурге открылась выставка кукол погибшей в теракте художницы Ирины Медянцевой. Как сообщает организация «Прерванный полет», выставка открылась 4 июля в Дубовой гостиной Детской библиотеки иностранной литературы (3-я Советская ул., 8). На выставке будут представлены более 20 кукол мастера, а также фотографии работ прошлых лет.
«Ирина была очень талантливым, светлым человеком. Ее авторские куклы более 25 лет очаровывают людей своими большими добрыми глазами. Работы Ирины Медянцевой высоко ценились среди коллекционеров», — отмечают организаторы.
3 апреля художница Ирина Медянцева вместе с дочерью Аленой ехала в вагоне метро, где прогремел взрыв. При взрыве самодельной бомбы женщина буквально закрыла собой дочь, благодаря чему та выжила. Выставку кукол Ирины Медянцевой открыли ее родные — младшая дочь Юля и муж Александр. Старшая дочь Алена проходит реабилитацию, приводит подробности газета Metro.
По материалам «ДП».
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