В Петербурге открылась выставка погибшей в теракте художницы Медянцевой

В Петербурге открылась выставка кукол погибшей в теракте художницы Ирины Медянцевой. Как сообщает организация «Прерванный полет», выставка открылась 4 июля в Дубовой гостиной Детской библиотеки иностранной литературы (3-я Советская ул., 8). На выставке будут представлены более 20 кукол мастера, а также фотографии работ прошлых лет.

«Ирина была очень талантливым, светлым человеком. Ее авторские куклы более 25 лет очаровывают людей своими большими добрыми глазами. Работы Ирины Медянцевой высоко ценились среди коллекционеров», — отмечают организаторы.