В Петербурге открылась выставка погибшей в теракте художницы Медянцевой

В Петербурге открылась выставка кукол погибшей в теракте художницы Ирины Медянцевой. Как сообщает организация «Прерванный полет», выставка открылась 4 июля в Дубовой гостиной Детской библиотеки иностранной литературы (3-я Советская ул., 8). На выставке будут представлены более 20 кукол мастера, а также фотографии работ прошлых лет.

«Ирина была очень талантливым, светлым человеком. Ее авторские куклы более 25 лет очаровывают людей своими большими добрыми глазами. Работы Ирины Медянцевой высоко ценились среди коллекционеров», — отмечают организаторы.

 

3 апреля художница Ирина Медянцева вместе с дочерью Аленой ехала в вагоне метро, где прогремел взрыв. При взрыве самодельной бомбы женщина буквально закрыла собой дочь, благодаря чему та выжила. Выставку кукол Ирины Медянцевой открыли ее родные — младшая дочь Юля и муж Александр. Старшая дочь Алена проходит реабилитацию, приводит подробности газета Metro.

По материалам «ДП».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Выставка «Сокровища Петербурга»

Петербуржцам покажут собрание Третьяковской галереи

Интерактивная выставка «Вселенная Шейдлина»

Уикенд в Петербурге с 22 по 25 июня

Выставка студии Роберта Лонго Common Ground

В «Манеже» пройдет фестиваль «ПроТоАрт»

Гид по циклу выставок «Притяжение» центра «Винзавод» в «Манеже»

В РОСФОТО пройдет юбилейная выставка с работами известных фотографов