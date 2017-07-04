Петербуржцам покажут собрание Третьяковской галереи

В Санкт-Петербурге покажут мультимедийные спектакли с ожившими полотнами знаменитых художников из Третьяковской галереи. Зрители увидят работы Ивана Шишкина, Ильи Репина, Марка Шагала, Казимира Малевича, Исаака Левитана, Валентина Серова. Аналогичные выставки пройдут в Сочи, Екатеринбурге и Москве. Об этом журналистам сообщила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Музей проведет проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», в рамках которого около 50 картин из его собраний покажут в передвижных выставках по всей стране. Оригинальные полотна увидят в Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске и Владивостоке.

В экспозиции также войдут картины из собраний Института русского реалистического искусства. В Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске и Владивостоке будут представлены оригинальные полотна Александра Дейнеки, Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Гелия Коржева, Таира Салахова, Татьяны Яблонской и других мастеров XX века. 

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