Видео: онлайн-экскурсия по выставке Сальвадора Дали в Музее Фаберже

В минувшее воскресенье в Музее Фаберже подошла к концу выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик». На экспозиции были представлены 150 полотен испанского сюрреалиста, а также его графика. Если вам так и не удалось попасть на выставку, то «Собака.ru» предоставляет уникальную возможность пройтись по залам и насладиться полотнами гениального испанца. Для онлайн-экскурсии можно воспользоваться нашим гидом по выставке. 

Несмотря на окончание выставки, Дали не покинет стены музея — 4 июля начинается цикл лекций о художнике, его влиянии на кино, моду и связи его творчества с эпохой Ренессанса и наукой XX века. Помимо этого в музей с лекцией приедет куратор выставки Монсе Агер, а 13 июля ожидается мировая премьера фильма «Тайная жизнь Порт-Льигата». 

 

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