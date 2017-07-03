Видео: онлайн-экскурсия по выставке Сальвадора Дали в Музее Фаберже

В минувшее воскресенье в Музее Фаберже подошла к концу выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик». На экспозиции были представлены 150 полотен испанского сюрреалиста, а также его графика. Если вам так и не удалось попасть на выставку, то «Собака.ru» предоставляет уникальную возможность пройтись по залам и насладиться полотнами гениального испанца. Для онлайн-экскурсии можно воспользоваться нашим гидом по выставке.



