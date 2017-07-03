Сальвадор Дали останется в музее Фаберже

В минувшее воскресенье закончилась выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик». Тем не менее, великий испанский сюрреалист не покидает стены музея Фаберже:  весь июль гостей музея ждут лекции о феномене Дали, его влиянии на моду и кино и связи его творчества с эпохой Ренессанса и наукой XX века.

Кроме того, центральным событием месяца станет встреча с Монсе Агер — куратором выставки в Петербурге. Также в музее состоится мировая премьера фильма «Тайная жизнь Порт-Льигата —единственный показ фильма состоится в кинотеатре «Англеттер» 13 июля, а трейлер можно увидеть уже сейчас.

Подробнее о расписании лекций можно узнать на официальном сайте музея Фаберже. 

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