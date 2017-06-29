Фото на миллион лайков: 10 digital art работ Лены Шейдлиной

Елена Шейдлина Выставку мы придумали буквально за один день и сразу начали активно воплощать. Это был просто творческий импульс. Мы решили оживить мой инстаграм и сделать своего рода театр, в котором зритель может почувствовать то же, что и я, когда делаю свои фотоработы. Мой подход — снимать только в тот момент, когда проникнут любовью к идее и тобой движет страсть к ее воплощению. Тогда изображение будет с правильным настроем. А в подготовке экспозиции участвует много людей, не все инсталляции я делаю полностью своими руками — в некоторой степени это влияет на конечный результат. Немного переживаю, что у зрителей из-за этого не будет полного погружения в мой мир. Для выставки мы готовим десять интерактивных экспонатов-фотостудий. С ними можно как угодно взаимодействовать: трогать, щупать, нюхать и, конечно, залезать в них. По-моему, это самая большая проблема музеев: когда ты приходишь туда и не можешь вступить в диалог с экспонатом. Иногда даже сфотографироваться стыдно. У меня все по-другому. Мне важно, чтобы зрители почувствовали себя свободными и дали волю воображению. Например, поставлен наполненный водой аквариум с макбуком, в который можно забираться, переосмыслив самостоятельно мой кадр. Или чемодан с картонными «лайками», который разрешается взять в руки. Помимо интерактивных инсталляций представлены фотоработы, которые отражают мою личность. Каждая из них — частица меня. Несмотря на бесконечные перевоплощения, я не могу стать тем, кем не являюсь».