Видео: онлайн-экскурсия по выставке Ансельма Кифера в Эрмитаже

Дмитрий Озерков, куратор выставки Ансельм Кифера Когда мы начали создавать в Эрмитаже отдел современного искусства, то сразу поняли: надо выставлять Кифера. Переговоры с ним велись восемь лет: о маленькой выставке, большой — хоть какой-нибудь. Изначально думали взять часть старых работ, но Ансельм, побывав в прошлом году первый раз в Петербурге, захотел создать самостоятельный проект для Эрмитажа — с нуля, чего не делал уже давно. В этом есть риск, поскольку существует некое ожидание от Кифера: это великий художник, которого мы знаем и любим за определенные вещи. Всегда есть опасность, что новый проект будет принят не сразу. Хотя, по-моему, получилась сильная выставка».