В «Манеже» пройдет фестиваль «ПроТоАрт»

На территории ЦВЗ "Манеж" 22-23 июля пройдет масштабный фестиваль «ПроТоАрт», в котором примут участие более 100 художников из России и зарубежных стран, и представят современную живопись, скульптуру, музыку, театр, перфоманс, видеоарт, hi tech, механические объекты и инсталляции.

По замыслу организаторов, фестиваль должен объединить в себе все, «что иллюстрирует принцип импровизации и ее значение для развития искусства».

Примечательно, что каждый посетитель «ПроТоАрт» сможет выбрать свой уникальный маршрут по современному искусству, составленный по принципу спонтанного выбора и случайных чисел.