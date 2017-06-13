В «Манеже» пройдет фестиваль «ПроТоАрт»

На территории ЦВЗ "Манеж" 22-23 июля пройдет масштабный фестиваль «ПроТоАрт», в котором примут участие более 100 художников из России и зарубежных стран, и представят современную живопись, скульптуру, музыку, театр, перфоманс, видеоарт, hi tech, механические объекты и инсталляции.

По замыслу организаторов, фестиваль должен объединить в себе все, «что иллюстрирует принцип импровизации и ее значение для развития искусства». 

Примечательно, что каждый посетитель «ПроТоАрт» сможет выбрать свой уникальный маршрут по современному искусству, составленный по принципу спонтанного выбора и случайных чисел.

 

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