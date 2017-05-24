Художника-мультимиллионера Джеффа Кунса обвинили в плагиате

Одного из самых известных и богатых художников в мире Джеффа Кунса вновь обвинили в плагиате. 12 мая во дворе Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке установили 13-метровую надувную скульптуру Кунса «Сидящая балерина». С помощью этой работы художник захотел привлечь внимание к Международному центру по проблемам пропавших и эксплуатируемых детей.

23 мая грузинский художник Ладо Почхуа обвинил Кунса в плагиате. По его мнению, Кунс скопировал работу советской художницы Оксаны Жникруп «Балерина Леночка». Жникруп изготовила фигурку на Киевском керамико-художественном заводе, который закрылся в 2006 году.