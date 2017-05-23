В Петербурге пройдет первый музейный фестиваль ПушкинFest

В Петербурге впервые пройдет фестиваль, посвященный Александру Пушкину. Запустится он на следующий день после дня рождения поэта — 7 июня и продлится четыре месяца — до 6 октября.

В программе ПушкинFest: арт-проекты по рисункам Пушкина, ретроспектива анимационных сказок, тематические экскурсии, фотосессии в образе поэта и детские интерактивные зоны.

На экспозициях представят подлинные произведения русских художников, бытовые предметы из интерьера XIX века, артефакты той эпохи и современные мультимедиа-арт-проекты, созданные на основе собраний музея.

Для гостей фестиваля будут открыто пять площадок Всероссийского музея А. С. Пушкина: Мемориальный музей-лицей, Мемориальный музей-дача А. С. Пушкина, Основная литературно-монографическая экспозиция «А. С. Пушкин. Жизнь и творчество», музей-усадьба Державина и Мемориальный музей-квартира Некрасова.

Для музейного фестиваля разработан музейный паспорт — единый билет для посещения всех площадок ПушкинFest. Он включает бесплатный аудиогид, кофе, фотосессию в образе лицеиста, а также возможность присоединится к экскурсии или пройти экспозиции самостоятельно по карте-схеме.