В Эрмитаже готовится к открытию первая выставка Ансельма Кифера

В Николаевском зале Эрмитаже готовится к открытию первая персональная выставка Ансельма Кифера - единственного из живущих художников, чьи работы входят в постоянную коллекцию Лувра.

Свою выставку Кифер посвятил великому российскому поэту-футуристу Велимиру Хлебникову. Авангардный деятель жил в Петрограде, дружил с живописцем Филоновым и одним из первых предсказал год начала революции. Хлебников был не провидцем, но философом, который также высчитал, что судьбоносные военные столкновения происходят на воде и суше раз в 317 лет. Этой идее и посвящена выставка Кифера в Эрмитаже.

В экспозицию «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову. Судьбы народов» войдет 30 больших полотен – живописная ода печальной красоте ржавеющих кораблей.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский

Эта выставка не всем понравится. В ней нет красивостей и нежностей, в ней много необычного, она сурова и требует размышления. Она очень серьезна. Белое пространство Николаевского зала только усиливает обыденную трагичность влажных дорог и канав, лесов, полей и перелесков, среди которых затерялись маленькие подлодки, автомобили и книги, над которыми кое-где реет палитра художника. Все это обыкновенно и таинственно одновременно. Ансельм Кифер, один из главных художников современности, специально декларирует серьезность своего искусства».

Куратором выставки стал Дмитрий Озерков – заведующий Отделом современного искусства. На днях в своем Instagram он выложил фотографию подготовки к открытию. 

 

Выставка откроется 30 мая и пробудет в Эрмитаже все лето – до 3 сентября.

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