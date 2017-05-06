Почему нужно идти на выставку «Куба в эпоху перемен»?

Выставка «Сдвигая метафоры: Куба в эпоху перемен» представляет взгляд на происходящее в стране глазами местных — жителей и художников.

Общество острова свободы в эпоху Кастро и уже без него — плавильный котел этносов и вероисповеданий. Испанские и африканские влияния сформировали яркую гетерогенную и гостеприимную культуру, разнообразие взглядов на которую и пытается представить экспозиция.