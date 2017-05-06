Почему нужно идти на выставку «Куба в эпоху перемен»?

Вторые майские не будут радовать нас теплой погодой, но полюбоваться на жаркое солнце можно и в Петербурге: на выставке «Куба в эпоху перемен» в Росфото.

Выставка «Сдвигая метафоры: Куба в эпоху перемен» представляет взгляд на происходящее в стране глазами местных — жителей и художников.

Общество острова свободы в эпоху Кастро и уже без него — плавильный котел этносов и вероисповеданий. Испанские и африканские влияния сформировали яркую гетерогенную и гостеприимную культуру, разнообразие взглядов на которую и пытается представить экспозиция. 

Среди участников выставки художники Адриан Фернандес Миланес, Ариен Ченг Кастан, Карлос Отеро, Энрике Роттерберг, Умберто Майоль, Дженнифер Х. Рико, Хорхе Отеро, Хорхе Вальенте, Хорхе Луис Альварес Пупо, Хосе Аграс, Лейсис Кесада Вера, Людмила & Нельсон, Мишель Поу Диас, Рауль Каньибано, Рене Пенья, Рикардо Г. Элиас, Сандра Рамос, VAX, Сусана Пильяр Деланте Матьенсо.

Экспозиция продлится до 25 июня.

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