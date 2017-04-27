Художник Виктор Кудряшов открыл творческий кластер «Хук» и написал для нас колонку, как вместе с резидентами использует агрессивные методы для продвижения молодых художников, чтобы оккупировать заброшенные особняки, продавать картины с машин и делать пиратское радио.
Идеолог арт-сквота «Хук» Виктор Кудряшов о том, как объединить молодых художников
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Слева направо: на Асе: винтажная куртка («Лисы-Сектанты»); на Иветте: топ Off-White (ДЛТ), брюки Barbara Bui («Комильфо»); на Максиме Маркине: винтажная куртка («Лисы-Сектанты»); на Викторе Забуге: винтажный бомбер («Лисы-Сектанты»); на Анне Ливенцовой: винтажный свитер («Лисы-Сектанты»), брюки Ilaria Nistri (ДЛТ); на Викторе Кудряшове: пиджак Burberry («Комильфо»); на Саше Ганине: юбка Alice + Olivia (ДЛТ); на Ната- ше: винтажная куртка («Лисы-Сектанты»); на Майкле Сильвере: винтажная куртка («Пиф-Паф Супершоп»), винтажные рубашка и брюки (Off): на Глебе Песочном: винтажный свитер (Off)
Арт-тусовка в городе, да и в стране в целом, сильно разрознена. А мы будем ее объединять — проводить выставки и мероприятия с местными художниками, графическими дизайнерами, скульпторами, саунд-артистами, диджитал-арт-специалистами. Мы делаем совместные проекты с другими площадками, например сейчас с «Бертгольд-центром» делим экспозицию московского Института проблем современного искусства. Мы учимся вписывать свое художественное видение в уже имеющийся городской ландшафт. Очевидно, что в Петербурге не надо строить новые дома, надо реконструировать старые. Поэтому мы готовим инсталляции с 3D-мэппингом, лазерами и световыми шоу в заброшенных особняках, чтобы привлечь внимание к их плачевному состоянию. Нам интересно исследовать формы искусства, которые акцентируют внимание на острых социальных темах, например нелегальный конфликтный стрит-арт. Летом мы выйдем на улицы, чтобы продавать искусство молодых художников с машин. И еще хотим запустить свое пиратское радио.
По задумке «ХУК» — это арт-сквот. Совместное проживание позволяет резидентам обмениваться опытом, рабочими инструментами и вдохновением. Вдохновляться нужно постоянно — хоть иллюстрациями из детской книги «Айболит», хоть учебником по хирургическим операциям. Чем страннее контент, тем больше возможности извлечь из него что-то принципиально новое.
Так исторически сложилось, что Петербург — это консервная банка. Поэтому и все большие институции закрыты наглухо. Но может быть по-другому. Например, есть московский центр современного искусства «Гараж», чьи организаторы заявляют: «Ребята, мы поедем по маленьким городам, будем находить талантливых художников. Они есть, мы знаем. Мы их привезем и покажем». И есть Эрмитаж, который говорит: «Разве мы должны искать новые имена? Пускай художник дорастет до Эрмитажа, а лучше еще умрет, а потом мы выставим его работы. А пока подождем, когда появится кто-то нормальный». Эрмитаж позиционирует себя как августейшая особа. А по сути Главный штаб — это музей современного искусства, одна из функций которого — исследование рынка и работа с местными авторами. По крайней мере так происходит в западной арт-среде. А пока зачем всему остальному миру смотреть на работы петербургских художников, если они даже местным музеям не интересны? Поэтому тусовка распадается — многие уезжают за границу или в ту же Москву. Потому что Петербург пока не ценит то, что имеет.
Фото: Антон Рудзат
Стиль: Виолетта Сорокина
Визаж и прически: Мария Акимова
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