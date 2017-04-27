Идеолог арт-сквота «Хук» Виктор Кудряшов о том, как объединить молодых художников

По задумке «ХУК» — это арт-сквот. Совместное проживание позволяет резидентам обмениваться опытом, рабочими инструментами и вдохновением. Вдохновляться нужно постоянно — хоть иллюстрациями из детской книги «Айболит», хоть учебником по хирургическим операциям. Чем страннее контент, тем больше возможности извлечь из него что-то принципиально новое.

Так исторически сложилось, что Петербург — это консервная банка. Поэтому и все большие институции закрыты наглухо. Но может быть по-другому. Например, есть московский центр современного искусства «Гараж», чьи организаторы заявляют: «Ребята, мы поедем по маленьким городам, будем находить талантливых художников. Они есть, мы знаем. Мы их привезем и покажем». И есть Эрмитаж, который говорит: «Разве мы должны искать новые имена? Пускай художник дорастет до Эрмитажа, а лучше еще умрет, а потом мы выставим его работы. А пока подождем, когда появится кто-то нормальный». Эрмитаж позиционирует себя как августейшая особа. А по сути Главный штаб — это музей современного искусства, одна из функций которого — исследование рынка и работа с местными авторами. По крайней мере так происходит в западной арт-среде. А пока зачем всему остальному миру смотреть на работы петербургских художников, если они даже местным музеям не интересны? Поэтому тусовка распадается — многие уезжают за границу или в ту же Москву. Потому что Петербург пока не ценит то, что имеет.

Фото: Антон Рудзат

Стиль: Виолетта Сорокина

Визаж и прически: Мария Акимова