В музее Эрарта 29 апреля открывается выставка об истории женского и мужского нижнего белья. Корсеты, кринолины, бюстгальтеры, сорочки, пижамы, чулки и подвязки — посетителям покажут редкие экспонаты из коллекции лондонского музея Виктории и Альберта.
В Эрарте покажут выставку нижнего белья из коллекции лондонского музея Виктории и Альберта
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Корсет из хлопка и китового уса, 1890 год. (с) Музей Виктории и Альберта, Лондон
Выставка «Под одеждой. История дизайна нижнего белья» представляет более двух тысяч экспонатов предметов мужского и женского гардероба от сшитого вручную корсета англичанки, жившей в 18 веке, до современных шедевров от Agent Provocateur, Stella McCartney, Elie Saab, Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood, Calvin Klein и Givenchy. Проект исследует «интимные» связи между нижним бельем и модой, роль белья в формировании женских и мужских образов, а шире — вопросы отношения полов, секса и морали. Например, на ней можно увидеть, что молодые женщины в Европе и Соединенных Штатах сегодня не носят «сексуального» нижнего белья, так как это унижает женщин, делая из них «объект потребления». Не обделено вниманием и содержимое мужского гардероба. Посетители музея Эрарта смогут взглянуть на мини-плавки, придуманные в 50-х годах, алые мужские стринги из 70-х или на упаковку от белья H&M Дэвида Бекхэма. Все эти объекты продемонстрируют, как реклама и дизайн белья играют на вечном желании мужчины иметь юное, сексуальное тело.
В отличие от подобных выставок, которые проходили в Париже и Нью-Йорке, лондонская предлагает гораздо более широкий спектр исторического нижнего белья вместе со многими другими контекстуальными изображениями. Так, рядом с корсетом из китового уса, утягивавшим девичью талию до 50 см, соседствуют рентгеновские снимки деформированных им органов. Строгий бумажный корсет времен Первой мировой войны представлен рядом с корсетом для исправления осанки и корректирующим корсетом, снова ставшим популярным благодаря Ким Кардашьян. Кураторы выставки по сравнению со своими предшественниками делают гораздо больший акцент на людях, будь то дизайнеры, создатели или владельцы. Так, настоящими хитами экспозиции стали подвязки и чулки с цветочной вышивкой королевы Александры, прозрачную сорочку Кейт Мосс от Лизы Брюс, изысканный пеньюар Беренис Марло из фильма «007: Координаты "Скайфолл"», а также откровенное платье от Антонио Берарди, нежно любимое Гвинет Пэлтроу.
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Платье от Alexander McQueen, весна-лето 2012 г. Фото: Antonio de Moraes Barros Filho
Выставка рассказывает не просто о предмете гардероба — она о связи моды, истории и культуры. Здесь можно увидеть, как движение за изменение законов в пользу женщин в 19 веке, наделение их юридическими правами, предоставление им доступа к высшему образованию и таким профессиям, как медицина, привело к созданию альтернативы корсету, который стал символом угнетения женщин со стороны общества, в котором доминируют мужчины.
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Эдвина Эрман, куратор выставки, глава отдела текстиля и моды Музея Виктории и Альберта
Мода изменчива и эфемерна, но она при этом отзывчива и специфична для своего времени. Лучшие дизайнеры и производители всегда чувствительны как к потребностям их основной аудитории, так и к преобладающему социальному, культурному и политическому климату. Дизайнеры нижнего белья должны особенно разбираться в модных тенденциях, потому что нижнее белье и мода очень тесно взаимосвязаны».
Коллекция нижнего белья музея Виктории и Альберта фукусируется на предметах одежды, которые демонстрируют не только уровень мастерства и дизайна, но и технологий. Лучший пример таких инноваций – эластичные материалы. Вязаные изделия — самый ранний пример достижения эластичности: с конца 18 века спиральная металлическая проволока использовалась для натяжения подвязок, корсетов и пояса для мужчин, а в середине 19 столетия она была заменена на прорезиненные нити. Эти нити были очень короткими, но в 1931 году был изобретен Lastex. Его лидерство не оспаривалось вплоть до 1958 года, когда Du Pont запатентовал Spandex, синтетическое растягивающее волокно из полиуретана. Новейшие разработки в нижнем белье на сегодняшний день – это техника, встраиваемая в одежду. Например, датчики, встроенные в ткань для записи данных о состоянии здоровья и потенциально правильной осанки. Технологическое развитие индустрии прекрасно показывает эволюция бюстгалтеров: от атласных «чашачек» с кружевом 1910 года до пуш-апов и инновационных Spanx 2000-х.
Музей Эрарта, 29-я линия В.О., 2, новое крыло, 2 этаж, erarta.com
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