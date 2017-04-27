В Эрарте покажут выставку нижнего белья из коллекции лондонского музея Виктории и Альберта

Коллекция нижнего белья музея Виктории и Альберта фукусируется на предметах одежды, которые демонстрируют не только уровень мастерства и дизайна, но и технологий. Лучший пример таких инноваций – эластичные материалы. Вязаные изделия — самый ранний пример достижения эластичности: с конца 18 века спиральная металлическая проволока использовалась для натяжения подвязок, корсетов и пояса для мужчин, а в середине 19 столетия она была заменена на прорезиненные нити. Эти нити были очень короткими, но в 1931 году был изобретен Lastex. Его лидерство не оспаривалось вплоть до 1958 года, когда Du Pont запатентовал Spandex, синтетическое растягивающее волокно из полиуретана. Новейшие разработки в нижнем белье на сегодняшний день – это техника, встраиваемая в одежду. Например, датчики, встроенные в ткань для записи данных о состоянии здоровья и потенциально правильной осанки. Технологическое развитие индустрии прекрасно показывает эволюция бюстгалтеров: от атласных «чашачек» с кружевом 1910 года до пуш-апов и инновационных Spanx 2000-х.