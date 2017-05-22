Выпускницы факультета свободных искусств и наук СПбГУ Наталья Карасева, Наталья Шапкина, Анастасия Котылева, Анастасия Пацей и Анастасия Скворцова продвигают андеграундное искусство среди молодежи на независимых площадках города и делают большие проекты во «взрослых» музеях. За всех отчиталась Елизавета Матвеева.
Кто курирует современное искусство в Петербурге?
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Наталья Шапкина, Анастасия Скворцова, Елизавета Матвеева, Анастасия Котылева, Наталья Карасева, Анастасия Пацей
Сегодня большие музеи показывают художников из мирового истеблишмента. Именно эти художники, статусные и известные, создают арт-тренды и сами же их эксплуатируют. Порой ставят свое творчество на поток, поэтому галереи с легкостью продают их работы покупателям с наметанным глазом. Зато независимого молодого искусства в наших музеях практически нет. Даже в основной программе прошедшей в Петербурге Manifesta-10 не была представлена локальная арт-сцена, кроме умерших деятелей. Мы, выпускницы Смольного — факультета свободных искусств и наук СПбГУ, намерены продвигать андеграундное искусство из Петербурга, регионов России и Западной Европы.
Мы ищем новые инструменты работы и продвижения современного искусства, чтобы показывать его не только профессиональной, но и широкой публике. «Фейсбук» — наша новая сила. Все важные комментарии и обсуждения, которые впоследствии перерастают в реальные проекты и публикации в официальных СМИ, происходят именно в этой соцсети. На этой платформе можно заявить о себе. Так, еще во время моей учебы в магистратуре произошел скандал: в России был принят закон о запрете гей-пропаганды, и западное арт-сообщество решило бойкотировать Manifesta в Петербурге. Тогда англоязычная пресса пестрила заголовками на эту тему, а российская покорно молчала. Тогда мы с подругами сделали петицию в поддержку биеннале — с посылом, что она нужна нашему городу именно сейчас. Художник Петр Белый, идеолог галереи «Люда», увидел мой призыв начать дискуссию. И через несколько месяцев пригласил меня помочь с его большим проектом «Сигнал», за который мы в итоге получили «Инновацию». С тех пор вместе с Петром я курирую деятельность галереи «Люда» и веду сторонние проекты.
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Проект «Снежная королева» Андрея Бартенева, критикующий общество потребления, на выставке «ОбличьЯ. Больше, чем реальность» в Шереметевском дворце. 2016 год. Куратор — Елизавета Матвеева
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Работа Александры Зубрицкой про отсутствие уверенности художника в завтрашнем дне на групповой выставке «Сигнал». 2014 год. Куратор — Елизавета Матвеева
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Шпалера Евгении Мачневой из серии «Тираж 1/1» на выставке «Нерентабельность» в галерее Art re.Flex под кураторством Натальи Карасевой. 2016 год
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Работа Александра Дашевского «Бассейн» на групповой выставке современного искусства для детей «Только никому не говори!» в творческом пространстве «0+» под кураторством Анастасии Котылевой и Натальи Шапкиной. 2016 год
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Анастасия Пацей проводит кураторскую экскурсию по выставке Ивана Оласюка «Закладки» в Музее нонконформистского искусства.
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Выставка Жанны Нагорянской в лофт-проекте «Этажи», которую сделала Анастасия Скворцова в 2015 году.
Мы с девочками-кураторами разворачиваем свою деятельность в небольших независимых пространствах и постепенно выходим на крупные площадки. Настя Скворцова занимается внешними проектами студии «Непокоренные», а к ее десятилетнему юбилею готовит экспозицию в Московском музее современного искусства. Еще вместе мы работаем в рамках международного паблик-арт-фестиваля «Арт Проспект». Настя всячески промоутирует молодых художников и, в отличие от остальных девочек, кочует с площадки на площадку — она делала экспозиции даже в помещении бывшего хостела в «Этажах». Наташа Карасева курировала несколько выставок в Art re.Flex Gallery, маленьких студиях «Совместное существование» и «Непокоренные», а сейчас заведует образовательными программами в школе Masters. Наташа Шапкина и Настя Котылева занимаются творческим пространством «0+» для детей. Настя Пацей работает в Музее нонконформизма в арт-центре «Пушкинская, 10». Она деликатно раскачивает старожилов: организует выставки, занимается резиденцией и школой для художников.
Нам не приходится рассчитывать на стороннюю помощь. Наши большие институции почти не поддерживают молодых художников, образование у нас довольно консервативное, коммерческих галерей мало, и у них свой узкий фокус. На огромную страну существуют лишь программа московского «Гаража», конкурс Anna Nova Gallery для молодых художников и открытый паблик-арт-конкурс фонда V-A-C, куда можно подать заявку и получить деньги на проект. У нас исчезла традиция меценатства — разве что в Москве крупные предприниматели могут проспонсировать вернисаж или маленькую галерею. А обращаться к государству не очень хочется. Неудивительно, что художникам-новичкам приходится вкалывать на других работах, а искусство позиционировать только как хобби. При этом несмотря на сложности, интерес молодежи к искусству постоянно возрастает. Я вижу это на примере «Люды», которая находится рядом с Театральной академией и Мухинским училищем, — к нам постоянно приходят студенты. И новые, на первый взгляд сложные и непонятные формы притягивают больше всего внимания.
Фото: Антон Рудзат
Стиль: Елена Яковель
Визаж и прически: Ольга Васильева, Евгения Сомова, Полина Полякова
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