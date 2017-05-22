Кто курирует современное искусство в Петербурге?

Сегодня большие музеи показывают художников из мирового истеблишмента. Именно эти художники, статусные и известные, создают арт-тренды и сами же их эксплуатируют. Порой ставят свое творчество на поток, поэтому галереи с легкостью продают их работы покупателям с наметанным глазом. Зато независимого молодого искусства в наших музеях практически нет. Даже в основной программе прошедшей в Петербурге Manifesta-10 не была представлена локальная арт-сцена, кроме умерших деятелей. Мы, выпускницы Смольного — факультета свободных искусств и наук СПбГУ, намерены продвигать андеграундное искусство из Петербурга, регионов России и Западной Европы.

Мы ищем новые инструменты работы и продвижения современного искусства, чтобы показывать его не только профессиональной, но и широкой публике. «Фейсбук» — наша новая сила. Все важные комментарии и обсуждения, которые впоследствии перерастают в реальные проекты и публикации в официальных СМИ, происходят именно в этой соцсети. На этой платформе можно заявить о себе. Так, еще во время моей учебы в магистратуре произошел скандал: в России был принят закон о запрете гей-пропаганды, и западное арт-сообщество решило бойкотировать Manifesta в Петербурге. Тогда англоязычная пресса пестрила заголовками на эту тему, а российская покорно молчала. Тогда мы с подругами сделали петицию в поддержку биеннале — с посылом, что она нужна нашему городу именно сейчас. Художник Петр Белый, идеолог галереи «Люда», увидел мой призыв начать дискуссию. И через несколько месяцев пригласил меня помочь с его большим проектом «Сигнал», за который мы в итоге получили «Инновацию». С тех пор вместе с Петром я курирую деятельность галереи «Люда» и веду сторонние проекты.