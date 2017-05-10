Первый и очевидный вопрос: каким же будет ваш проект для Венеции?

Мне не хотелось бы портить свежесть восприятия тех, кто приедет на биеннале, поэтому обрисую его лишь в общих чертах. Он называется «Смена декораций». В нем я пытаюсь высказаться о тех новых реалиях, в которых мы живем. Я вообще считаю, что главное для художника — осмыслить современный ему окружающий мир. Если он этого не делает, это огромная трагедия, прежде всего, для него самого. Это значит, что он проживает не свою жизнь. Сейчас происходят фундаментальные изменения — тектонические сдвиги идут во всех сферах. В этой новой реальности все другое: кардинальным образом изменились отношения между властью и толпой, большинством и меньшинством. Например, что представляет собой человек, за которым каждый день подглядывают, которого прослушивают в целях контроля? Меня интересует целый ряд вещей, которые я пытаюсь понять и исследовать художественными методами. Но, признаюсь, я был удивлен тем, что именно меня выбрали представителем России на Венецианской биеннале.

Почему? Этот выбор кажется вполне закономерным. Интерес к современному русскому искусству возобновился благодаря недавней выставке «Коллекция!» в Центре Помпиду, его главный куратор Кристин Масель в этом году будет готовить основной проект в венецианском Арсенале, а в самом музее восемь ваших скульптур.

Да, семь из них относятся к началу 1980-х, а одна — «Наш дом — Россия» — более поздняя. Но проект, который я показываю на биеннале, не имеет отношения к соц-арту и не содержит рефлексий по поводу идеологии СССР. Меня довольно часто причисляют к соц-арту, но я никогда не считал себя частью этого направления. Просто в начале 1970-х многие художники — не только я, но и Кабаков, Пригов, Орлов — предпринимали попытки осмыслить то мифологическое пространство, в котором мы все существовали. Но это ни в коем случае не значило, что они соц-артисты. Само направление придумали Комар и Меламид, они же создали инструменты, для него характерные. А потом уже возникла тенденция притягивать всех художников того периода за уши в один лагерь, но это неправильно. Мы просто жили и работали в одной стране.