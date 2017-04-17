Сегодня, когда повышенная концентрация индивидуализма в капиталистической пробирке привела общество к психодраме самосозерцания, обращение к обезличенным образам политических деятелей эпохи коллективизма, будто выпущенным на советской мануфактуре, обладает отрезвляющим эффектом. Поставленные в один ряд, эти типажи образуют шеренгу антигероев нашего времени, в облике которых не приходится искать признаки какой бы то ни было идентичности. Зато налицо стилистическое единство фигур, как бы говорящее о наличии единого идеологического бэкграунда, являющегося той центростремительной силой, которая заставляет людей с энтузиазмом работать на пусть мнимое, но прекрасное будущее. Отсутствие энтузиазма, общности и стиля – это как раз таки характерные приметы поколения миллениалов, увязшего в болоте широкого ассортимента. Когда нет необходимости тратить время на выбор, быстрее делаешь шаг вперед, но мы танцуем краковяк в тоске по мощной в своей монументальности эстетике эпохи Политбюро ЦК КПСС.

Именно ее и стремился продемонстрировать в своем проекте Андрей Люблинский, конструируя портреты членов Политбюро. Фотографии этих «товарищей», бывшие неотъемлемой частью городского пейзажа в семидесятые-восьмидесятые годы, стали частью его простодушных детских впечатлений, лишенных политического пафоса и при этом вырисовывающих картину советского belle epoch. «Миру мир!» и «Слава труду!» – подобные лозунги звучали в то время как лишенные семантики штампы, но зато впоследствии они сыграли значительную роль в поэтизации образа самой эпохи, еще одной текстуальной приметой которой можно считать мантры в виде длинных списков чиновничьих фамилий: Зайков, Воротников, Чебриков и иже с ними. Не ставя перед собой задачу добиться портретного сходства, Люблинский использовал их образы-симулякры для воссоздания той визуальной культуры, которая повлияла на его становление как художника и дизайнера. И именно к дизайнерскому методу моделирования изображения он прибегает, создавая своих условных членов Политбюро из простейших геометрических фигур, чем еще раз подчеркивает свой интерес сугубо к визуальной составляющей этих персонажей и всего проекта в целом.

Глубоко символично, что выставка проходит в Центральной библиотеке им. Д. С. Лихачева в Выборгском районе, то есть там, где прошло детство художника и где он в свое время впитал, а теперь делает попытки переосмысления той стилистической фактуры позднего СССР, которую только сегодня мы начинаем воспринимать как своеобразное культурное наследие нашей страны без едкой приправы политического дискурса. Поэтому с чувством глубокого удовлетворения и радости мы приглашаем Вас на заседание «Политбюро ЦК КПСС»! Добро пожаловать, товарищи! Ура!