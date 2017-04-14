30-летие абсурда: как «НОМ» стала главной фрик-группой Петербурга?

При этом никто не был профессиональным музыкантом?

У нас всегда была сильная музыкальная составляющая, но музыка без идеи — это просто демонстрация того, как кто-то умеет играть на гитаре. По большому счету, все уже сделано и придумано до нас. Мы начинаем работать с готовыми образами и строить из них конструкции, потом нанизывать на это текст. Но при всей концептуальности процесса мы не авангардисты, наше творчество достаточно доступное и понятное массам. Ведь идеи мы черпаем из внешнего мира, хотя и живем все больше в своем — выдуманном.

Это сознательный выбор?

Жить по законам реальности у нас не получилось. Отучившись и поработав инженером, я ушел — что-то меня тогда не устроило. Большинству интересно делать карьеру, а для нас это стало фоном, хотя, конечно, мы не нищенствуем. Наш принцип: хочешь заниматься творчеством, тогда сам себя обеспечивай. Мы ведь не получаем дополнительных средств. Если наше творчество интересно, то люди приходят на концерт, и мы зарабатываем. Но в России к художникам вообще отношение сложное. Каждому немцу привито уважение к искусству, поэтому он увидит новое и скажет: «Это Kunst, даже если я его не понимаю». А что скажут у нас: «И я так могу!»

Но для «НОМ» сейчас ситуация все-таки лучше, чем тридцать лет назад?

Для нас ничего особо не изменилось. Мы как были сами по себе, так и остались. Раньше ведь тоже были положительные моменты. Например, мы плотно сотрудничали с Ленинградским телевидением. Как-то они позвонили и сказали, что есть возможность снять клип в Зооло­гическом музее. Мы тут же сели, сочинили сценарий, и появился «У карытцу машек». Когда рухнул СССР, все надеялись, что точно все будет по-другому. Простые ребята типа Цоя собирали стадионы. Но что говорить, все пришло к тому, что у главной панк-группы «Король и Шут» продюсер — Иосиф Пригожин. А мы не продукт поп-культуры, нас невозможно продюсировать, потому что мы даже сами не можем предсказать, какой проект будем делать дальше. А система диктует жесткий отбор. У нас совсем нет альтернативной культуры, независимого лейбла, куда можно было бы влиться. То же самое происходит и в кино. Когда мы сделали полнометражный фильм «Звездный ворс» и пытались его отдать на фестивали, нам четко дали понять: «Ребята, идите отсюда — не лезьте в нашу кормушку».