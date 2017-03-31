Филипп Киркоров за день до официального открытия посетил выставку Сальвадора Дали в Музее Фаберже. Артист одним из первых увидел полотна и графику одного из самых известных сюрреалистов. Как признался позже сам Киркоров, он не является большим фанатом Дали, но его особенно впечатлили «Женщина с бабочкой» ( Femme avec papillon), работа по мотивам скульптуры «Джулиано Медичи» с надгробия Джулиано Медичи работы Микеланджело (1982 г.) и работа по мотивам скульптуры «Моисей» с надгробия папы Юлия II работы Микеланджело (1982 г.).
Филипп Киркоров посетил выставку Сальвадора Дали в Музее Фаберже
Филипп Киркоров
«Я не могу назвать себя безумным поклонником Сальвадора Дали, скорее я фанат его второй музы — Аманды Лир. Но,безусловно, некоторые работы просто вызывают восхищение, особенно сюрреалистичная бабочка, картины с Рафаэлем и Микеланджело. Потрясающее воздействие на воображение создается гениальностью этого художника».
Напомним, выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» откроется для широкой публики 1 апреля. Организаторы отмечают, что экспозицией они хотят показать творческий путь Дали: от знаменитых сюрреалистических работ 1930-х годов до обращений к классическим сюжетам в 1980-х. На выставке в Музее Фаберже можно будет увидеть пейзажи 1934–1937 годов.
Отметим, Филипп Киркоров приехал в Петербург с тремя концертами — 31 марта и 1,2 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский» он покажет музыкально-театральное шоу «Я». В качестве режиссёра-постановщика артист привлёк Франко Драгоне, известного аналогичными работами для представлений «Цирка дю Солей» и выступлений певицы Селин Дион. Хореографом шоу «Я» выступил Тони Теста, некогда работавший в этом качестве над шоу «Afrodita» для Кайли Миноуг. А костюмы для шоу созданы Валентином Юдашкиным.
Напомним, год назад Филипп Бедросович также приезжал в Петербург с сольными концертами в рамках своего тура. Вместе с главным редактором нашего сайта Михаилом Стацюком Киркоров он посетил выставку Фриды Кало в музее Фаберже, экспозицию британского архитектора Тони Крейга в Главном Штабе Эрмитажа и Спас-на-Крови — подробнее об этом читайте в нашем репортаже.
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