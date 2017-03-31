Филипп Киркоров посетил выставку Сальвадора Дали в Музее Фаберже

Напомним, выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» откроется для широкой публики 1 апреля. Организаторы отмечают, что экспозицией они хотят показать творческий путь Дали: от знаменитых сюрреалистических работ 1930-х годов до обращений к классическим сюжетам в 1980-х. На выставке в Музее Фаберже можно будет увидеть пейзажи 1934–1937 годов.

Отметим, Филипп Киркоров приехал в Петербург с тремя концертами — 31 марта и 1,2 апреля на сцене БКЗ «Октябрьский» он покажет музыкально-театральное шоу «Я». В качестве режиссёра-постановщика артист привлёк Франко Драгоне, известного аналогичными работами для представлений «Цирка дю Солей» и выступлений певицы Селин Дион. Хореографом шоу «Я» выступил Тони Теста, некогда работавший в этом качестве над шоу «Afrodita» для Кайли Миноуг. А костюмы для шоу созданы Валентином Юдашкиным.